https://ria.ru/20210216/zarplata-1597647193.html

Омбудсмен объяснил рост задолженности по зарплатам

Омбудсмен объяснил рост задолженности по зарплатам

Последствия коронавируса стали тяжелым ударом для мировой экономики, в России они привели к снижению промпроизводства и экспорта, что в свою очередь отразилось... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:59

2021-02-16T10:59

2021-02-16T10:59

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последствия коронавируса стали тяжелым ударом для мировой экономики, в России они привели к снижению промпроизводства и экспорта, что в свою очередь отразилось и на зарплатах в ряде отраслей, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин.Накануне Росстат сообщил, что суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей. Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%."COVID-19 ударил по большинству отраслей мировой экономики, причем в некоторых случаях даже сильнее, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Наша экономика не является исключением. Промышленное производство по итогам 2020 года снизилось на 2,9%. Снижение спроса и предложения приводит к падению доходов предприятий, которые в свою очередь сокращают заработную плату, задерживают ее и увольняют сотрудников", - считает Порочкин."Например, в строительстве мы наблюдаем снижение спроса на офисные помещения, предложения квартир рядом с этими офисами, а также на коммерческие площади в торговых центрах. Строительная отрасль является наиболее большой и неоднородной и при этом наименее автоматизированной из всех отраслей. Любая приостановка деятельности здесь критична", - подчеркнул омбудсмен.Если говорить о других отраслях, продолжил он, то введение карантинных мер в Европе повлияло на российский экспорт и негативно отразилось на показателях добывающей промышленности. "Безусловно, все это отразилось и на заработной плате в данных отраслях. На мой взгляд, экономическое восстановление может растянуться на несколько лет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210215/kredity-1597589421.html

https://ria.ru/20210204/alimenty-1596025512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество