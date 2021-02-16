Омбудсмен объяснил рост задолженности по зарплатам
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последствия коронавируса стали тяжелым ударом для мировой экономики, в России они привели к снижению промпроизводства и экспорта, что в свою очередь отразилось и на зарплатах в ряде отраслей, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
Накануне Росстат сообщил, что суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей. Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%.
"COVID-19 ударил по большинству отраслей мировой экономики, причем в некоторых случаях даже сильнее, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Наша экономика не является исключением. Промышленное производство по итогам 2020 года снизилось на 2,9%. Снижение спроса и предложения приводит к падению доходов предприятий, которые в свою очередь сокращают заработную плату, задерживают ее и увольняют сотрудников", - считает Порочкин.
"Например, в строительстве мы наблюдаем снижение спроса на офисные помещения, предложения квартир рядом с этими офисами, а также на коммерческие площади в торговых центрах. Строительная отрасль является наиболее большой и неоднородной и при этом наименее автоматизированной из всех отраслей. Любая приостановка деятельности здесь критична", - подчеркнул омбудсмен.
Если говорить о других отраслях, продолжил он, то введение карантинных мер в Европе повлияло на российский экспорт и негативно отразилось на показателях добывающей промышленности. "Безусловно, все это отразилось и на заработной плате в данных отраслях. На мой взгляд, экономическое восстановление может растянуться на несколько лет", - заключил собеседник агентства.
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