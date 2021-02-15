Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/zadolzhennost-1597592669.html
В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России
В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:14
2021-02-15T19:19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
зарплата
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил Росстат.Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году - 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее - 897 миллионов рублей (47,9%).Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%.
https://realty.ria.ru/20210211/sibmost-1596961023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), зарплата, экономика

В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России

19:14 15.02.2021 (обновлено: 19:19 15.02.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году - 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее - 897 миллионов рублей (47,9%).
Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 12:14
Прокуратура изучает жалобы экс-работников "Сибмоста" на невыплату зарплат
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЗарплатаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния