https://ria.ru/20210215/zadolzhennost-1597592669.html

В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России

В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:14

2021-02-15T19:14

2021-02-15T19:19

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

зарплата

экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 244,2 миллиона рублей, или на 15%, и на 1 февраля составила 1,873 миллиарда рублей, сообщил Росстат.Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 95,7 миллиона рублей (5,1%), в 2020 году - 879,8 миллиона рублей (47%), в 2019 году и ранее - 897 миллионов рублей (47,9%).Задолженность по зарплате на 1 февраля имели менее 1% работников обследуемых организаций.По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 36%; строительство - 20,7%; добыча полезных ископаемых - 17,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,8%; транспорт - 5,9%.

https://realty.ria.ru/20210211/sibmost-1596961023.html

россия

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), зарплата, экономика