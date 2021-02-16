https://ria.ru/20210216/zarplata-1597617246.html

Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России

Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России

Примерно 14 миллионов россиян заняты во фрилансе, Россия вошла в первую десятку стран по объему этого рынка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:35

2021-02-16T02:35

2021-02-16T09:13

россия

pwc

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Примерно 14 миллионов россиян заняты во фрилансе, Россия вошла в первую десятку стран по объему этого рынка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.По данным аналитиков, 64 процента российских фрилансеров получают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — до 60 тысяч рублей, 13 процентов — до 100 тысяч рублей и лишь шесть процентов зарабатывают более 100 тысяч рублей.Преимущественно во фриланс-проектах заняты молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, россиян старшего возраста подобный вид деятельности привлекает существенно меньше. Наиболее часто услуги фрилансеров востребованы в дизайне, IT-технологиях, переводах, финансах, продажах, клиентской поддержке и проектировании.При этом рынок фриланса в России растет, отмечается в исследовании. С 2017 по 2020 год число работающих в этой сфере увеличилось с пяти миллионов до 14 миллионов человек, объем оценивается в 41 миллиард долларов.Проведенное ранее исследование фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTechСтало, имеющееся в распоряжении РИА Новости, показало, что число фрилансеров в России за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/khobbi-1594967513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, pwc, экономика