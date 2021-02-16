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Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:08
2021-02-16T13:08
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"."Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность."Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем: оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский уточнил, что внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер".Как отмечал депутат, в нынешнем уставе "предусмотрен контроль за наличием билета, провозом багажа, ручной клади", но не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль, и теперь они в законе прописаны. При этом он сообщил, что в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.По словам Синяговского, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики, отметил он. Как пояснил депутат, правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда, что даст возможность "дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти".
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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

13:08 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.
Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
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"Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем: оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский уточнил, что внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер".
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Как отмечал депутат, в нынешнем уставе "предусмотрен контроль за наличием билета, провозом багажа, ручной клади", но не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль, и теперь они в законе прописаны. При этом он сообщил, что в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.
По словам Синяговского, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики, отметил он. Как пояснил депутат, правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда, что даст возможность "дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти".
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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