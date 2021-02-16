https://ria.ru/20210216/zaderzhanie-1597670468.html

В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро

В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро

Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:55

2021-02-16T12:55

2021-02-16T13:22

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".По данным следствия, вечером одного дня (дата не называется) в вагоне поезда, ехавшего от станции "Речной вокзал" до "Водного стадиона", молодые люди "из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих из ближнего зарубежья".Один из подозреваемых, как считает МВД, начал бить их металлической битой по голове, а второй – "избивать руками и ногами". Когда поезд уже подъезжал к перрону, один из подростков распылил в сторону жертв перцовый баллончик, после чего нападавшие убежали.Скорая помощь отвезла избитых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает полиция."По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", - указано в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая предполагает, в том числе, реальные сроки заключения. Подозреваемые находятся под домашним арестом.В ходе обысков изъяты "предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". Сейчас выясняется, были ли у задержанных соучастники.

https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html

https://ria.ru/20210212/podrostki-1597085341.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия