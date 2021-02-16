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В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро
В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро
Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:55
2021-02-16T13:22
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".По данным следствия, вечером одного дня (дата не называется) в вагоне поезда, ехавшего от станции "Речной вокзал" до "Водного стадиона", молодые люди "из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих из ближнего зарубежья".Один из подозреваемых, как считает МВД, начал бить их металлической битой по голове, а второй – "избивать руками и ногами". Когда поезд уже подъезжал к перрону, один из подростков распылил в сторону жертв перцовый баллончик, после чего нападавшие убежали.Скорая помощь отвезла избитых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает полиция."По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", - указано в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая предполагает, в том числе, реальные сроки заключения. Подозреваемые находятся под домашним арестом.В ходе обысков изъяты "предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". Сейчас выясняется, были ли у задержанных соучастники.
https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html
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москва, московский метрополитен, происшествия

В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро

12:55 16.02.2021 (обновлено: 13:22 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".
По данным следствия, вечером одного дня (дата не называется) в вагоне поезда, ехавшего от станции "Речной вокзал" до "Водного стадиона", молодые люди "из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих из ближнего зарубежья".
Корреспондент БГТРК Владимир Жаров - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:25
В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
Один из подозреваемых, как считает МВД, начал бить их металлической битой по голове, а второй – "избивать руками и ногами". Когда поезд уже подъезжал к перрону, один из подростков распылил в сторону жертв перцовый баллончик, после чего нападавшие убежали.
Скорая помощь отвезла избитых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает полиция.
"По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", - указано в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая предполагает, в том числе, реальные сроки заключения. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
В ходе обысков изъяты "предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". Сейчас выясняется, были ли у задержанных соучастники.
Здание, где сидит участковый - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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