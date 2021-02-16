https://ria.ru/20210216/zaderzhanie-1597670468.html
В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро
В Москве задержали двух подростков, избивших битой пассажиров в метро
Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:55
2021-02-16T12:55
2021-02-16T13:22
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа".По данным следствия, вечером одного дня (дата не называется) в вагоне поезда, ехавшего от станции "Речной вокзал" до "Водного стадиона", молодые люди "из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих из ближнего зарубежья".Один из подозреваемых, как считает МВД, начал бить их металлической битой по голове, а второй – "избивать руками и ногами". Когда поезд уже подъезжал к перрону, один из подростков распылил в сторону жертв перцовый баллончик, после чего нападавшие убежали.Скорая помощь отвезла избитых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает полиция."По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", - указано в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая предполагает, в том числе, реальные сроки заключения. Подозреваемые находятся под домашним арестом.В ходе обысков изъяты "предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". Сейчас выясняется, были ли у задержанных соучастники.
https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html
https://ria.ru/20210212/podrostki-1597085341.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Двух 16-летних подростков задержали за избиение металлической битой двух пассажиров московского метро
, мотивом названы "хулиганские побуждения", сообщается во вторник на сайте "МВД Медиа
".
По данным следствия, вечером одного дня (дата не называется) в вагоне поезда, ехавшего от станции "Речной вокзал" до "Водного стадиона", молодые люди "из хулиганских побуждений совершили нападение на 30-летнего и 31-летнего приезжих из ближнего зарубежья".
Один из подозреваемых, как считает МВД, начал бить их металлической битой по голове, а второй – "избивать руками и ногами". Когда поезд уже подъезжал к перрону, один из подростков распылил в сторону жертв перцовый баллончик, после чего нападавшие убежали.
Скорая помощь отвезла избитых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает полиция.
"По местам фактического проживания были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 16-летние жители столицы", - указано в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая предполагает, в том числе, реальные сроки заключения. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
В ходе обысков изъяты "предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела". Сейчас выясняется, были ли у задержанных соучастники.