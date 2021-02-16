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Фонд "Круг добра" рассмотрит список детей со СМА для получения лекарств
Фонд "Круг добра" рассмотрит список детей со СМА для получения лекарств
Экспертный совет фонда "Круг добра" во вторник рассмотрит список детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, которые получат препараты для лечения, а также... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:03
2021-02-16T17:13
россия
владимир ткаченко
здоровье - общество
общественная палата рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экспертный совет фонда "Круг добра" во вторник рассмотрит список детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, которые получат препараты для лечения, а также изучит еще одно заболевание для включения в список тяжелых и жизнеугрожающих, сообщил председатель фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко."Шаг за шагом мы начинаем решать проблему с медицинским обеспечением детей лекарственными препаратами. И фонд за этот короткий период с момента своего создания сделал несколько очень важных решений. Состоялось заседание экспертного совета, который утвердил выбор спинально-мышечной атрофии как заболевания, по которому дети будут получать лекарственное обеспечение", - рассказал Ткаченко на круглом столе "Актуальные проблемы оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в условиях текущей эпидемиологической ситуации и пути их решения".Сегодня на очередном заседании, как уточнил общественник, будет рассмотрен список детей, которые получат препараты, утвержденные решением экспертного совета."Конечно, общество ожидает от нас быстрого принятия решений по остальным нозологиям. Сегодня экспертный совет успеет рассмотреть еще одну нозологию. Мы заслушаем главных специалистов, которые нам расскажут о методах лечений. ... Еще одно заболевание будет рассмотрено сегодня, будут рекомендованы лекарственные препараты. Я думаю, что в течение следующей недели мы также подготовим списки пациентов для конкретной закупки", - добавил Ткаченко.О каком заболевании идет речь, он не уточнил.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
https://ria.ru/20210211/krug-1597110525.html
https://ria.ru/20210216/lekarstva-1597700039.html
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россия, владимир ткаченко, здоровье - общество, общественная палата рф, владимир путин, общество

Фонд "Круг добра" рассмотрит список детей со СМА для получения лекарств

17:03 16.02.2021 (обновлено: 17:13 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экспертный совет фонда "Круг добра" во вторник рассмотрит список детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, которые получат препараты для лечения, а также изучит еще одно заболевание для включения в список тяжелых и жизнеугрожающих, сообщил председатель фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.
"Шаг за шагом мы начинаем решать проблему с медицинским обеспечением детей лекарственными препаратами. И фонд за этот короткий период с момента своего создания сделал несколько очень важных решений. Состоялось заседание экспертного совета, который утвердил выбор спинально-мышечной атрофии как заболевания, по которому дети будут получать лекарственное обеспечение", - рассказал Ткаченко на круглом столе "Актуальные проблемы оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в условиях текущей эпидемиологической ситуации и пути их решения".
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Сегодня на очередном заседании, как уточнил общественник, будет рассмотрен список детей, которые получат препараты, утвержденные решением экспертного совета.
"Конечно, общество ожидает от нас быстрого принятия решений по остальным нозологиям. Сегодня экспертный совет успеет рассмотреть еще одну нозологию. Мы заслушаем главных специалистов, которые нам расскажут о методах лечений. ... Еще одно заболевание будет рассмотрено сегодня, будут рекомендованы лекарственные препараты. Я думаю, что в течение следующей недели мы также подготовим списки пациентов для конкретной закупки", - добавил Ткаченко.
О каком заболевании идет речь, он не уточнил.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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