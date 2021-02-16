https://ria.ru/20210216/vyplaty-1597699237.html
Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей
Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 49 миллиардов рублей на социальные доплаты работникам, оказывающим помощь больным... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:18
2021-02-16T15:18
2021-02-16T17:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_41c09c91bef83b41dec4035dc1e652d0.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 49 миллиардов рублей на социальные доплаты работникам, оказывающим помощь больным COVID-19.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что деньги выделят Минфину из резервного фонда правительства.Эти средства пойдут в бюджет Фонда социального страхования на специальные выплаты "медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции".В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом предложила скорректировать подход к выплатам врачам, среднему и младшему медперсоналу за работу с больными COVID-19 и начислять деньги за фактически отработанное время. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что не против этих изменений, если они согласованы с профессиональным сообществом.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86c8f7e0ba7821488c0b01819807f115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество