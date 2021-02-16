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Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей

Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 49 миллиардов рублей на социальные доплаты работникам, оказывающим помощь больным... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:18

2021-02-16T15:18

2021-02-16T17:06

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 49 миллиардов рублей на социальные доплаты работникам, оказывающим помощь больным COVID-19.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что деньги выделят Минфину из резервного фонда правительства.Эти средства пойдут в бюджет Фонда социального страхования на специальные выплаты "медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции".В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом предложила скорректировать подход к выплатам врачам, среднему и младшему медперсоналу за работу с больными COVID-19 и начислять деньги за фактически отработанное время. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что не против этих изменений, если они согласованы с профессиональным сообществом.

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