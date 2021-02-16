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В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии
В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии
В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:08
2021-02-16T20:09
россия
александр лаврентьев
сочи
турция
сирия
оон
иран
в мире
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости.Международные консультации продлятся два дня.Помимо делегаций стран-гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МККК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.Как сообщал спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическая ситуация в Сирии.Переговоры по урегулированию ситуации в САР в "астанинском формате" проходят с 2017 года. В январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html
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россия, александр лаврентьев, сочи, турция, сирия, оон, иран, в мире

В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии

19:08 16.02.2021 (обновлено: 20:09 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставители турецкой, российской и иранской делегаций на XV Международной встрече по Сирии в Сочи
Представители турецкой, российской и иранской делегаций на XV Международной встрече по Сирии в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Международные консультации продлятся два дня.
Помимо делегаций стран-гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МККК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.
Как сообщал спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическая ситуация в Сирии.
Переговоры по урегулированию ситуации в САР в "астанинском формате" проходят с 2017 года. В январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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