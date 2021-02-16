https://ria.ru/20210216/vstrecha-1597746661.html

В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии

В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии

В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:08

2021-02-16T19:08

2021-02-16T20:09

россия

александр лаврентьев

сочи

турция

сирия

оон

иран

в мире

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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости.Международные консультации продлятся два дня.Помимо делегаций стран-гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МККК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.Как сообщал спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическая ситуация в Сирии.Переговоры по урегулированию ситуации в САР в "астанинском формате" проходят с 2017 года. В январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html

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сочи

турция

сирия

иран

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россия, александр лаврентьев, сочи, турция, сирия, оон, иран, в мире