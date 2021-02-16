В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии
19:08 16.02.2021 (обновлено: 20:09 16.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставители турецкой, российской и иранской делегаций на XV Международной встрече по Сирии в Сочи
СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Международные консультации продлятся два дня.
Помимо делегаций стран-гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МККК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.
Как сообщал спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическая ситуация в Сирии.
Переговоры по урегулированию ситуации в САР в "астанинском формате" проходят с 2017 года. В январе 2018-го в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.