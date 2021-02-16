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Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:35
2021-02-16T19:45
россия
ми-35
шос
пакистан
исламабад
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КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев — РИА Новости. Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.С таким заявлением он выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились во вторник в Пакистане. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству данную информацию пока не комментировала.Генерал назвал Россию "хорошим другом Пакистана", с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере.Начальник генштаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщал, что страна интересуется приобретением вооружений у России, а пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
https://ria.ru/20210213/pakistan-1597329306.html
https://ria.ru/20210211/ucheniya-1596940134.html
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россия, ми-35, шос, пакистан, исламабад

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

19:35 16.02.2021 (обновлено: 19:45 16.02.2021)
 
© AP Photo / Fareed KhanМеждународные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море
Международные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Fareed Khan
Читать ria.ru в
КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев — РИА Новости. Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.
С таким заявлением он выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились во вторник в Пакистане. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству данную информацию пока не комментировала.
Российские военные показали главкому ВМС Пакистана фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 13:50
Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Генерал назвал Россию "хорошим другом Пакистана", с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере.
Начальник генштаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщал, что страна интересуется приобретением вооружений у России, а пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
Фрегат Адмирал Григорович пришвартовался в Карачи - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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РоссияМи-35ШОСПакистанИсламабад
 
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