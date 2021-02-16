https://ria.ru/20210216/vooruzhenie-1597750597.html

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:35

2021-02-16T19:35

2021-02-16T19:45

россия

ми-35

шос

пакистан

исламабад

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КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев — РИА Новости. Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.С таким заявлением он выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились во вторник в Пакистане. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству данную информацию пока не комментировала.Генерал назвал Россию "хорошим другом Пакистана", с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере.Начальник генштаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщал, что страна интересуется приобретением вооружений у России, а пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.

https://ria.ru/20210213/pakistan-1597329306.html

https://ria.ru/20210211/ucheniya-1596940134.html

россия

пакистан

исламабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-35, шос, пакистан, исламабад