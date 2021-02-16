В Новосибирске водитель иномарки специально сбил женщину после ссоры
08:13 16.02.2021 (обновлено: 13:48 16.02.2021)
Момент наезда на женщину с коляской в Новосибирске. Кадр с камеры видеонаблюдения
НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске организовали проверку, после того как водитель Toyota Corolla, возможно, намеренно сбил женщину, которая сделала ему замечание о парковке в неположенном месте.
По данным отдела пропаганды управления ГИБДД Новосибирска, во второй половине дня 15 февраля водитель автомобиля Toyota Corolla 1972 года рождения во дворе дома по улице Чистякова сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, которую госпитализировали с переломом ноги.
Между тем в одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивается и сбивает женщину. В комментарии к видеоролику сообщается, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах наезда на женщину с коляской в Новосибирске, ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается на сайте ведомства во вторник.
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"Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области оперативно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и в рамках проверки дать надлежащую правовую оценку действиям водителя, который подверг опасности жизнь как матери, так и ее ребенка. По указанию главы ведомства ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку после наезда автомобиля на женщину с коляской, сообщило областное надзорное ведомство.
"Прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетнего, а также взяла на контроль результаты процессуальной проверки органов предварительного расследования", - говорится в сообщении.
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Между тем местные СМИ со ссылкой на пострадавшую женщину сообщают, что водитель сбил ее действительно после высказанных претензий о его парковке на газоне. По словам женщины, находившийся в коляске годовалый ребенок не пострадал.