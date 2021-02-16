https://ria.ru/20210216/voditel-1597624750.html

В Новосибирске водитель иномарки специально сбил женщину после ссоры

В Новосибирске водитель иномарки специально сбил женщину после ссоры

Следователи СК РФ в Новосибирске организовали проверку, после того как водитель Toyota Corolla, возможно, намеренно сбил женщину, которая сделала ему замечание... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:13

2021-02-16T08:13

2021-02-16T13:48

александр бастрыкин

россия

алексей чистяков

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске организовали проверку, после того как водитель Toyota Corolla, возможно, намеренно сбил женщину, которая сделала ему замечание о парковке в неположенном месте.По данным отдела пропаганды управления ГИБДД Новосибирска, во второй половине дня 15 февраля водитель автомобиля Toyota Corolla 1972 года рождения во дворе дома по улице Чистякова сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, которую госпитализировали с переломом ноги.Между тем в одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивается и сбивает женщину. В комментарии к видеоролику сообщается, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах наезда на женщину с коляской в Новосибирске, ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается на сайте ведомства во вторник.Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку после наезда автомобиля на женщину с коляской, сообщило областное надзорное ведомство.Между тем местные СМИ со ссылкой на пострадавшую женщину сообщают, что водитель сбил ее действительно после высказанных претензий о его парковке на газоне. По словам женщины, находившийся в коляске годовалый ребенок не пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dtp-1593801021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/proisshestviya-1597163998.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, россия, алексей чистяков, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, новосибирск, происшествия