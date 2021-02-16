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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210216/valaam-1597688663.html
Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет
Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет
Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря потушили, пострадавших нет, сгорели гаражи с автомобилями и другой техникой, написал в своем... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:28
2021-02-16T14:39
религия и мировоззрение
религия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря потушили, пострадавших нет, сгорели гаражи с автомобилями и другой техникой, написал в своем Telegam-канале игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.Ранее он сообщил РИА Новости, что в течение 16 часов на Валааме горели помещения автодорожников, с огнем боролись пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду."Слава Богу, пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Огромная благодарность пожарным! С риском для жизни вынесли из огня газовые баллоны. Большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО "Валаамский спецстрой". Сгорели гаражи с техникой и автомобилями, другое имущество", - написал епископ Панкратий.Подробности и причину пожара будут выяснять дознаватели, добавил он.Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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религия

Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет

14:28 16.02.2021 (обновлено: 14:39 16.02.2021)
 
© Фото : Пожар Валаам монастырь 16 февраля 2021 карелияПожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Пожар Валаам монастырь 16 февраля 2021 карелия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря потушили, пострадавших нет, сгорели гаражи с автомобилями и другой техникой, написал в своем Telegam-канале игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в течение 16 часов на Валааме горели помещения автодорожников, с огнем боролись пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду.
"Слава Богу, пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Огромная благодарность пожарным! С риском для жизни вынесли из огня газовые баллоны. Большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО "Валаамский спецстрой". Сгорели гаражи с техникой и автомобилями, другое имущество", - написал епископ Панкратий.
Подробности и причину пожара будут выяснять дознаватели, добавил он.
Игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 18:06Религия и мировоззрение
Игумен Валаамского монастыря: на острове старцев нет
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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