https://ria.ru/20210216/valaam-1597688663.html

Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет

Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет

Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря потушили, пострадавших нет, сгорели гаражи с автомобилями и другой техникой, написал в своем... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:28

2021-02-16T14:28

2021-02-16T14:39

религия и мировоззрение

религия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пожар на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря потушили, пострадавших нет, сгорели гаражи с автомобилями и другой техникой, написал в своем Telegam-канале игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.Ранее он сообщил РИА Новости, что в течение 16 часов на Валааме горели помещения автодорожников, с огнем боролись пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду."Слава Богу, пожар потушен. Жертв и пострадавших нет. Огромная благодарность пожарным! С риском для жизни вынесли из огня газовые баллоны. Большой ущерб пожар причинил автодорожникам из ООО "Валаамский спецстрой". Сгорели гаражи с техникой и автомобилями, другое имущество", - написал епископ Панкратий.Подробности и причину пожара будут выяснять дознаватели, добавил он.Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

https://ria.ru/20200828/valaam-1576446695.html

https://ria.ru/20190719/1556672953.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия