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ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"
ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма" путем поддержки вакцинации не только... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:46
2021-02-16T21:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
здоровье - общество
совет безопасности оон
оон
в мире
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма" путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.По его словам, Гутерреш выступит на завтрашнем заседании СБ ООН, посвященном борьбе с коронавирусом и вакцинации, и призовет государства к увеличению солидарности."Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью", - указал официальный представитель.По его словам, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. "Но мы верим, что благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкрепленному финансированием, правительства могут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира", - заявил Дюжаррик.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию и Китай в попытке "использовать вакцины в качестве инструмента для достижения дипломатического прогресса". Псаки утверждает, что страны, "такие как Россия и Китай, иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Псаки, выразил разочарование, добавив, что Москва никогда ни с кем не дружит против кого-либо.Применение российской вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, здоровье - общество, совет безопасности оон, оон, в мире

ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"

21:46 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма" путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш выступит на завтрашнем заседании СБ ООН, посвященном борьбе с коронавирусом и вакцинации, и призовет государства к увеличению солидарности.

Отвечая на вопрос о том, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам, Дюжаррик заявил: "Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом".

"Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью", - указал официальный представитель.
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По его словам, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. "Но мы верим, что благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкрепленному финансированием, правительства могут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира", - заявил Дюжаррик.

"Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы", - добавил он.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию и Китай в попытке "использовать вакцины в качестве инструмента для достижения дипломатического прогресса". Псаки утверждает, что страны, "такие как Россия и Китай, иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Псаки, выразил разочарование, добавив, что Москва никогда ни с кем не дружит против кого-либо.
Применение российской вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЗдоровье - ОбществоСовет Безопасности ООНООНВ мире
 
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