https://ria.ru/20210216/vaktsiny-1597762372.html

ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"

ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма" путем поддержки вакцинации не только... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:46

2021-02-16T21:46

2021-02-16T21:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

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ООН, 16 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить "вакцинную солидарность" и избавиться от "вакцинного национализма" путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.По его словам, Гутерреш выступит на завтрашнем заседании СБ ООН, посвященном борьбе с коронавирусом и вакцинации, и призовет государства к увеличению солидарности."Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью", - указал официальный представитель.По его словам, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. "Но мы верим, что благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкрепленному финансированием, правительства могут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира", - заявил Дюжаррик.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию и Китай в попытке "использовать вакцины в качестве инструмента для достижения дипломатического прогресса". Псаки утверждает, что страны, "такие как Россия и Китай, иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Псаки, выразил разочарование, добавив, что Москва никогда ни с кем не дружит против кого-либо.Применение российской вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

https://ria.ru/20210216/effektivnost-1597671116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, здоровье - общество, совет безопасности оон, оон, в мире