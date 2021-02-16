Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
© Sputnik / Тимур Батыршин
КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Агентство по лекарствам и медицинским изделиям получило два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом, индуцированного SARS-CoV-2 (Sputnik V) в виде раствора для инъекций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Агентство по лекарствам сможет зарегистрировать вакцины после того, как убедится, что "эффективность, безвредность и качество вакцин полностью соответствуют тем, что предлагаются для использования на мировом уровне".
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.