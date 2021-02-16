https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597745321.html

Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"

Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"

Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:58

2021-02-16T18:58

2021-02-16T18:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Агентство по лекарствам сможет зарегистрировать вакцины после того, как убедится, что "эффективность, безвредность и качество вакцин полностью соответствуют тем, что предлагаются для использования на мировом уровне".Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597743762.html

россия

молдавия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, молдавия, в мире