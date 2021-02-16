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https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597745321.html
Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"
Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"
Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:58
2021-02-16T18:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.Агентство по лекарствам сможет зарегистрировать вакцины после того, как убедится, что "эффективность, безвредность и качество вакцин полностью соответствуют тем, что предлагаются для использования на мировом уровне".Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, молдавия, в мире

Молдавия получила документы для регистрации вакцины "Спутник V"

18:58 16.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Агентство по лекарствам Молдавии получило пакет документов, необходимый для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Агентство по лекарствам и медицинским изделиям получило два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом, индуцированного SARS-CoV-2 (Sputnik V) в виде раствора для инъекций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Агентство по лекарствам сможет зарегистрировать вакцины после того, как убедится, что "эффективность, безвредность и качество вакцин полностью соответствуют тем, что предлагаются для использования на мировом уровне".
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоМолдавияВ мире
 
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