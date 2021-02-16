https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597712149.html

В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире

В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире

В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:19

2021-02-16T16:19

2021-02-16T16:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.Говоря о международном сотрудничестве, Романов уточнил, что оно ведется не только в части поставок, но и в части возможного масштабирования производства для максимального охвата вакцинацией пациентов РФ и стран-партнеров."Эффективность на сегодня ее высокая. По страхам вакцинации, он уже, так скажем, в прошлом по большому счету", - добавил Романов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, в мире