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В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире
В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире
В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:19
2021-02-16T16:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.Говоря о международном сотрудничестве, Романов уточнил, что оно ведется не только в части поставок, но и в части возможного масштабирования производства для максимального охвата вакцинацией пациентов РФ и стран-партнеров."Эффективность на сегодня ее высокая. По страхам вакцинации, он уже, так скажем, в прошлом по большому счету", - добавил Романов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, в мире

В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире

16:19 16.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

"Форма вакцины на сегодня показывает наивысшую эффективность. Что касается тех стран, о вакцинации в которых вы говорите... со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию - это большой интерес к российской вакцине", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об эффективности таких векторных вакцин, как "Спутник V".

Говоря о международном сотрудничестве, Романов уточнил, что оно ведется не только в части поставок, но и в части возможного масштабирования производства для максимального охвата вакцинацией пациентов РФ и стран-партнеров.
"Эффективность на сегодня ее высокая. По страхам вакцинации, он уже, так скажем, в прошлом по большому счету", - добавил Романов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВ мире
 
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