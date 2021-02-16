В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Минздраве видят большой интерес к российской вакцине за рубежом, а страх вакцинации в целом остался в прошлом, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.
"Форма вакцины на сегодня показывает наивысшую эффективность. Что касается тех стран, о вакцинации в которых вы говорите... со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию - это большой интерес к российской вакцине", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об эффективности таких векторных вакцин, как "Спутник V".
Говоря о международном сотрудничестве, Романов уточнил, что оно ведется не только в части поставок, но и в части возможного масштабирования производства для максимального охвата вакцинацией пациентов РФ и стран-партнеров.
"Эффективность на сегодня ее высокая. По страхам вакцинации, он уже, так скажем, в прошлом по большому счету", - добавил Романов.