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Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы новой администрации США с подозрением... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:59
2021-02-16T14:29
вакцина "спутник v"
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V".Он напомнил, что представители Белого дома говорили о том, что "Спутник V" — это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России. Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Спутник V" в августе прошлого года. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Применение "Спутника V" уже одобрили в более чем в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране, Армении, Мексике, Никарагуа, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
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вакцина "спутник v", россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"

13:59 16.02.2021 (обновлено: 14:29 16.02.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V".
Он напомнил, что представители Белого дома говорили о том, что "Спутник V" — это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России.
"Ну, что сказать <…> Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Того.
Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Спутник V" в августе прошлого года. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Применение "Спутника V" уже одобрили в более чем в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране, Армении, Мексике, Никарагуа, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцина "Спутник V"РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
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