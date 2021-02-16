https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597682340.html

Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"

Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"

Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы новой администрации США с подозрением... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:59

2021-02-16T13:59

2021-02-16T14:29

вакцина "спутник v"

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя призывы новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V".Он напомнил, что представители Белого дома говорили о том, что "Спутник V" — это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России. Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Спутник V" в августе прошлого года. Это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Применение "Спутника V" уже одобрили в более чем в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране, Армении, Мексике, Никарагуа, Пакистане, Монголии, Бахрейне.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша