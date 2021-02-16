https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597659577.html

Первый американец привился вакциной "Спутник V"

Первый американец привился вакциной "Спутник V"

Гражданин США сделал прививку от коронавируса в евпаторийской поликлинике, сообщили журналистам в Минздраве и Министерстве информации Крыма. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:04

2021-02-16T12:04

2021-02-16T13:15

распространение коронавируса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Гражданин США сделал прививку от коронавируса в евпаторийской поликлинике, сообщили журналистам в Минздраве и Министерстве информации Крыма.По данным ведомств, это первая вакцинация американца в Крыму. Брюс Уотс Бевен привился "Спутником V", его жена, археолог Татьяна Смекалова, гражданка России, также прошла вакцинацию.Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что получает от жителей стран Евросоюза обращения, в которых они выражают желание приехать в Крым и привиться российской вакциной.Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории со своей женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. "Она (вакцина "Спутник V". — Прим. ред.) хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня — ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас", — сказал он журналистам.Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sputnik-1596178898.html

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-16T12:04 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, россия, юрий гемпель, евросоюз, сша, общество