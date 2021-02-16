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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597659577.html
Первый американец привился вакциной "Спутник V"
Первый американец привился вакциной "Спутник V"
Гражданин США сделал прививку от коронавируса в евпаторийской поликлинике, сообщили журналистам в Минздраве и Министерстве информации Крыма. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:04
2021-02-16T13:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
юрий гемпель
евросоюз
сша
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Гражданин США сделал прививку от коронавируса в евпаторийской поликлинике, сообщили журналистам в Минздраве и Министерстве информации Крыма.По данным ведомств, это первая вакцинация американца в Крыму. Брюс Уотс Бевен привился "Спутником V", его жена, археолог Татьяна Смекалова, гражданка России, также прошла вакцинацию.Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что получает от жителей стран Евросоюза обращения, в которых они выражают желание приехать в Крым и привиться российской вакциной.Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории со своей женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. "Она (вакцина "Спутник V". — Прим. ред.) хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня — ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас", — сказал он журналистам.Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
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коронавирус в россии, россия, юрий гемпель, евросоюз, сша, общество

Первый американец привился вакциной "Спутник V"

12:04 16.02.2021 (обновлено: 13:15 16.02.2021)
 
Гражданин США привился вакциной "Спутник V" в Крыму
Гражданин США привился вакциной Спутник V в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Гражданин США сделал прививку от коронавируса в евпаторийской поликлинике, сообщили журналистам в Минздраве и Министерстве информации Крыма.
По данным ведомств, это первая вакцинация американца в Крыму. Брюс Уотс Бевен привился "Спутником V", его жена, археолог Татьяна Смекалова, гражданка России, также прошла вакцинацию.
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 14:37
ЕС и США захотели взаимодействовать с РФ по вакцине "Спутник V"
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что получает от жителей стран Евросоюза обращения, в которых они выражают желание приехать в Крым и привиться российской вакциной.
Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории со своей женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. "Она (вакцина "Спутник V". — Прим. ред.) хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня — ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас", — сказал он журналистам.
Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЮрий ГемпельЕвросоюзСШАОбщество
 
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