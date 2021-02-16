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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597637689.html
В Нидерландах оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"
В Нидерландах оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"
Нидерланды не исключают возможности приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:14
2021-02-16T10:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нидерланды
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нидерланды не исключают возможности приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта страны.При этом собеседник агентства отметил, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.В Минздраве также сообщили, что Нидерланды заключили контракты с несколькими производителями вакцин от COVID-19, которые уже начали поставки с начала года и планируют их нарастить во второй половине года.Представитель ЕМА 9 февраля сообщил РИА Новости, что в агентстве пока не получали от разработчика "Спутника V" заявку для авторизации российской вакцины на рынке ЕС. На следующий день агентство подтвердило, что не получало данный документ. Со своей стороны, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что подали заявку 29 января и имеют подтверждение, что она была принята. В аккаунте "Спутник V" в Twitter была опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210211/sputnikv-1596932692.html
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597631203.html
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коронавирус covid-19, нидерланды

В Нидерландах оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"

10:14 16.02.2021 (обновлено: 10:27 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Нидерланды не исключают возможности приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта страны.
"Нидерланды заинтересованы во всех безопасных и эффективных вакцинах, которые получили разрешение на продажу в ЕС и которые доступны в достаточных количествах. Если вакцина "Спутник" соответствует этим требованиям, она станет кандидатом, как и любая другая вакцина", - сказали в министерстве на вопрос о том, будет ли страна рассматривать приобретение российской вакцины.
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11 февраля, 09:14Распространение коронавируса
Постпред при ЕС рассказал, как менялось отношение к вакцине "Спутник V"
При этом собеседник агентства отметил, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.
В Минздраве также сообщили, что Нидерланды заключили контракты с несколькими производителями вакцин от COVID-19, которые уже начали поставки с начала года и планируют их нарастить во второй половине года.
Представитель ЕМА 9 февраля сообщил РИА Новости, что в агентстве пока не получали от разработчика "Спутника V" заявку для авторизации российской вакцины на рынке ЕС. На следующий день агентство подтвердило, что не получало данный документ. Со своей стороны, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что подали заявку 29 января и имеют подтверждение, что она была принята. В аккаунте "Спутник V" в Twitter была опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС.
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09:38Распространение коронавируса
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Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нидерланды
 
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