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В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне
В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:29
2021-02-16T12:38
московская область (подмосковье)
подольск
киргизия
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, трагедия произошла в семье гражданки Киргизии. Мать оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Младший ребенок погиб."Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отмечается в сообщении.Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также присоединились к проверке произошедшего. Как они предварительно установили, мать ненадолго оставила в ванной двоих своих малолетних детей - "годовалый мальчик находился в стульчике для купания". Вернувшись, женщина обнаружила младшего без признаков жизни.Следователи обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.
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московская область (подмосковье)
подольск
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московская область (подмосковье), подольск, киргизия, происшествия

В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне

11:29 16.02.2021 (обновлено: 12:38 16.02.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По имеющейся информации, 15 февраля мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванной", - говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, трагедия произошла в семье гражданки Киргизии. Мать оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Младший ребенок погиб.
"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отмечается в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля 2020, 13:31
Девочка в Москве захлебнулась в ванне, пока мать играла в карты
Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также присоединились к проверке произошедшего. Как они предварительно установили, мать ненадолго оставила в ванной двоих своих малолетних детей - "годовалый мальчик находился в стульчике для купания". Вернувшись, женщина обнаружила младшего без признаков жизни.
Следователи обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.
 
Московская область (Подмосковье)ПодольскКиргизияПроисшествия
 
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