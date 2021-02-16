https://ria.ru/20210216/utoplenie-1597652777.html
В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне
В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:29
2021-02-16T11:29
2021-02-16T12:38
московская область (подмосковье)
подольск
киргизия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, трагедия произошла в семье гражданки Киргизии. Мать оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Младший ребенок погиб."Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отмечается в сообщении.Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также присоединились к проверке произошедшего. Как они предварительно установили, мать ненадолго оставила в ванной двоих своих малолетних детей - "годовалый мальчик находился в стульчике для купания". Вернувшись, женщина обнаружила младшего без признаков жизни.Следователи обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.
https://ria.ru/20200703/1573847661.html
московская область (подмосковье)
подольск
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), подольск, киргизия, происшествия
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости.
Прокуратура Московской области
начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске
, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По имеющейся информации, 15 февраля мальчик погиб, захлебнувшись при купании в ванной", - говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, трагедия произошла в семье гражданки Киргизии
. Мать оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Младший ребенок погиб.
"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отмечается в сообщении.
Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также присоединились к проверке произошедшего. Как они предварительно установили, мать ненадолго оставила в ванной двоих своих малолетних детей - "годовалый мальчик находился в стульчике для купания". Вернувшись, женщина обнаружила младшего без признаков жизни.
Следователи обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.