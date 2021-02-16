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В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне

В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:29

2021-02-16T11:29

2021-02-16T12:38

московская область (подмосковье)

подольск

киргизия

происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью годовалого ребенка в ванне в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, трагедия произошла в семье гражданки Киргизии. Мать оставила на несколько минут двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения одних купаться в ванной. Младший ребенок погиб."Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отмечается в сообщении.Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи также присоединились к проверке произошедшего. Как они предварительно установили, мать ненадолго оставила в ванной двоих своих малолетних детей - "годовалый мальчик находился в стульчике для купания". Вернувшись, женщина обнаружила младшего без признаков жизни.Следователи обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.

https://ria.ru/20200703/1573847661.html

московская область (подмосковье)

подольск

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), подольск, киргизия, происшествия