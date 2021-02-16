https://ria.ru/20210216/usnut-1597764745.html
Назван универсальный способ уснуть за пять минут
Назван универсальный способ уснуть за пять минут
Пользовательница социальной сети TikTok под ником Psychologee опубликовала видео, в котором раскрыла секрет быстрого засыпания. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T22:12
2021-02-16T22:12
2021-02-16T22:12
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здоровье
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в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользовательница социальной сети TikTok под ником Psychologee опубликовала видео, в котором раскрыла секрет быстрого засыпания. Чем более случайны предметы в вашей голове, тем лучше, отметила девушка. Она также добавила, что этот метод помог побороть ее собственную бессонницу. По словам автора видео, она узнала об этом трюке от преподавателя психологии, также в профиле у девушки указано, что она дипломированный психолог. Видео за пару дней стало популярным. Его оценили более полумиллиона пользователей.
https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html
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