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Назван универсальный способ уснуть за пять минут
Назван универсальный способ уснуть за пять минут
Пользовательница социальной сети TikTok под ником Psychologee опубликовала видео, в котором раскрыла секрет быстрого засыпания. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T22:12
2021-02-16T22:12
tiktok
здоровье
общество
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользовательница социальной сети TikTok под ником Psychologee опубликовала видео, в котором раскрыла секрет быстрого засыпания. Чем более случайны предметы в вашей голове, тем лучше, отметила девушка. Она также добавила, что этот метод помог побороть ее собственную бессонницу. По словам автора видео, она узнала об этом трюке от преподавателя психологии, также в профиле у девушки указано, что она дипломированный психолог. Видео за пару дней стало популярным. Его оценили более полумиллиона пользователей.
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tiktok, здоровье, общество, в мире

Назван универсальный способ уснуть за пять минут

22:12 16.02.2021
 
© Depositphotos / VitalikRadkoСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользовательница социальной сети TikTok под ником Psychologee опубликовала видео, в котором раскрыла секрет быстрого засыпания.
"Начните перечислять в голове вещи, только убедитесь, что они никак не связаны друг с другом", — объяснила она.
Чем более случайны предметы в вашей голове, тем лучше, отметила девушка. Она также добавила, что этот метод помог побороть ее собственную бессонницу.
По словам автора видео, она узнала об этом трюке от преподавателя психологии, также в профиле у девушки указано, что она дипломированный психолог.
Видео за пару дней стало популярным. Его оценили более полумиллиона пользователей.
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