https://ria.ru/20210216/ukraina-1597755609.html

Глава МИД Украины призвал "выжимать максимум" из переговоров по Донбассу

Глава МИД Украины призвал "выжимать максимум" из переговоров по Донбассу

Потенциал переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не исчерпан, из минского переговорного процесса необходимо... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:28

2021-02-16T20:28

2021-02-16T20:28

дмитрий кулеба

донбасс

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Потенциал переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не исчерпан, из минского переговорного процесса необходимо "выжимать" максимум для Украины, заявил во вторник на брифинге глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее МИД Украины заявил, что Киев готов придерживаться минских соглашений в переговорах Трехсторонней контактной группы и в "нормандском формате".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html

донбасс

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дмитрий кулеба, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, оон, в мире