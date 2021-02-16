Глава МИД Украины призвал "выжимать максимум" из переговоров по Донбассу
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Потенциал переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не исчерпан, из минского переговорного процесса необходимо "выжимать" максимум для Украины, заявил во вторник на брифинге глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее МИД Украины заявил, что Киев готов придерживаться минских соглашений в переговорах Трехсторонней контактной группы и в "нормандском формате".
"Минский процесс сейчас скорее живой, чем мертвый, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.