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В Красноярске учителя ОБЖ отстранили после сообщения об унижении учеников
В Красноярске учителя ОБЖ отстранили после сообщения об унижении учеников
Учителя в школе Красноярска отстранили от работы после информации о том, что он якобы заставлял детей маршировать к празднованию 23 февраля, сообщили РИА... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:48
2021-02-16T10:48
красноярск
образование - общество
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Учителя в школе Красноярска отстранили от работы после информации о том, что он якобы заставлял детей маршировать к празднованию 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования.Ранее в ряде региональных СМИ появилось сообщение, что в красноярской школе учитель ОБЖ якобы унижает учеников из-за отказа маршировать к 23 февраля, называет их "капризными девчонками" и рассказывает об опыте работы на зоне. Отмечалось, что ученикам удалось записать высказывания учителя."В школе проводят проверку. На данный момент учитель отстранён от работы", - говорится в сообщении управления образования.В ведомстве добавили, что позднее появится более расширенный комментарий по поводу инцидента. В управлении не сообщили, имел ли место подобный инцидент в действительности.
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красноярск, образование - общество

В Красноярске учителя ОБЖ отстранили после сообщения об унижении учеников

10:48 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗанятие по основам безопасности жизнедеятельности
Занятие по основам безопасности жизнедеятельности - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Учителя в школе Красноярска отстранили от работы после информации о том, что он якобы заставлял детей маршировать к празднованию 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования.
Ранее в ряде региональных СМИ появилось сообщение, что в красноярской школе учитель ОБЖ якобы унижает учеников из-за отказа маршировать к 23 февраля, называет их "капризными девчонками" и рассказывает об опыте работы на зоне. Отмечалось, что ученикам удалось записать высказывания учителя.
"В школе проводят проверку. На данный момент учитель отстранён от работы", - говорится в сообщении управления образования.
В ведомстве добавили, что позднее появится более расширенный комментарий по поводу инцидента. В управлении не сообщили, имел ли место подобный инцидент в действительности.
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