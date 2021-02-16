https://ria.ru/20210216/uchitel-1597645041.html

В Красноярске учителя ОБЖ отстранили после сообщения об унижении учеников

В Красноярске учителя ОБЖ отстранили после сообщения об унижении учеников

Учителя в школе Красноярска отстранили от работы после информации о том, что он якобы заставлял детей маршировать к празднованию 23 февраля, сообщили РИА... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:48

2021-02-16T10:48

2021-02-16T10:48

красноярск

образование - общество

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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Учителя в школе Красноярска отстранили от работы после информации о том, что он якобы заставлял детей маршировать к празднованию 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования.Ранее в ряде региональных СМИ появилось сообщение, что в красноярской школе учитель ОБЖ якобы унижает учеников из-за отказа маршировать к 23 февраля, называет их "капризными девчонками" и рассказывает об опыте работы на зоне. Отмечалось, что ученикам удалось записать высказывания учителя."В школе проводят проверку. На данный момент учитель отстранён от работы", - говорится в сообщении управления образования.В ведомстве добавили, что позднее появится более расширенный комментарий по поводу инцидента. В управлении не сообщили, имел ли место подобный инцидент в действительности.

https://ria.ru/20201210/shkola-1588531177.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, образование - общество