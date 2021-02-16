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Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России
Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России
Завершившиеся в Пакистане военно-морские учения AMAN-2021 имеют большое значение, так как дают возможность странам отработать взаимодействие и объединиться... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:57
2021-02-16T20:56
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канада
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КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев - РИА Новости. Завершившиеся в Пакистане военно-морские учения AMAN-2021 имеют большое значение, так как дают возможность странам отработать взаимодействие и объединиться против общих угроз, заявила посол Канады в Пакистане Венди Гилмор.Активная фаза AMAN-2021 прошла в Аравийском море, в ней приняли участия корабли ВМФ России и военно-морских сил стран НАТО (США, Великобритания), а также Китая, Японии, Индонезии и Шри-Ланки. Всего в учениях приняли участие военные из 46 стран.Седьмые учения AMAN-2021 ("Мир") прошли в районе портового города Карачи с 11 по 16 февраля. Помимо военных манёвров были проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи, в ходе которых военные специалисты стран-участниц обменивались опытом в борьбе с пиратством, терроризмом, контрабандой и торговлей людьми, а также поисково-спасательных операциях.
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россия, нато, карачи, пакистан, канада, в мире

Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России

19:57 16.02.2021 (обновлено: 20:56 16.02.2021)
 
© AP Photo / Mohammad FarooqМеждународные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море
Международные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Mohammad Farooq
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КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев - РИА Новости. Завершившиеся в Пакистане военно-морские учения AMAN-2021 имеют большое значение, так как дают возможность странам отработать взаимодействие и объединиться против общих угроз, заявила посол Канады в Пакистане Венди Гилмор.
Активная фаза AMAN-2021 прошла в Аравийском море, в ней приняли участия корабли ВМФ России и военно-морских сил стран НАТО (США, Великобритания), а также Китая, Японии, Индонезии и Шри-Ланки. Всего в учениях приняли участие военные из 46 стран.

"Я думаю, что чем больше возможностей, тем лучше. Учения подобные этим важны, особенно когда у нас есть общая цель. Канада, Пакистан, Россия и другие верят в (совместную – ред.) борьбу с пиратством в Персидском заливе, совместные операции по борьбе с контрабандой, поисково-спасательные работы. Сотрудничество по всем этим вопросам очень важно, и в наших интересах научиться работать сообща", - сказала Гилмор, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Седьмые учения AMAN-2021 ("Мир") прошли в районе портового города Карачи с 11 по 16 февраля. Помимо военных манёвров были проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи, в ходе которых военные специалисты стран-участниц обменивались опытом в борьбе с пиратством, терроризмом, контрабандой и торговлей людьми, а также поисково-спасательных операциях.
 
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