Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России
19:57 16.02.2021 (обновлено: 20:56 16.02.2021)
© AP Photo / Mohammad FarooqМеждународные военно-морские учения AMAN-2021 в Аравийском море
© AP Photo / Mohammad Farooq
Активная фаза AMAN-2021 прошла в Аравийском море, в ней приняли участия корабли ВМФ России и военно-морских сил стран НАТО (США, Великобритания), а также Китая, Японии, Индонезии и Шри-Ланки. Всего в учениях приняли участие военные из 46 стран.
"Я думаю, что чем больше возможностей, тем лучше. Учения подобные этим важны, особенно когда у нас есть общая цель. Канада, Пакистан, Россия и другие верят в (совместную – ред.) борьбу с пиратством в Персидском заливе, совместные операции по борьбе с контрабандой, поисково-спасательные работы. Сотрудничество по всем этим вопросам очень важно, и в наших интересах научиться работать сообща", - сказала Гилмор, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Седьмые учения AMAN-2021 ("Мир") прошли в районе портового города Карачи с 11 по 16 февраля. Помимо военных манёвров были проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи, в ходе которых военные специалисты стран-участниц обменивались опытом в борьбе с пиратством, терроризмом, контрабандой и торговлей людьми, а также поисково-спасательных операциях.