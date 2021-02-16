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Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России

Посол Канады высоко оценила военно-морские учения с участием России

Завершившиеся в Пакистане военно-морские учения AMAN-2021 имеют большое значение, так как дают возможность странам отработать взаимодействие и объединиться... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:57

2021-02-16T19:57

2021-02-16T20:56

россия

нато

карачи

пакистан

канада

в мире

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КАРАЧИ (Пакистан), 16 фев - РИА Новости. Завершившиеся в Пакистане военно-морские учения AMAN-2021 имеют большое значение, так как дают возможность странам отработать взаимодействие и объединиться против общих угроз, заявила посол Канады в Пакистане Венди Гилмор.Активная фаза AMAN-2021 прошла в Аравийском море, в ней приняли участия корабли ВМФ России и военно-морских сил стран НАТО (США, Великобритания), а также Китая, Японии, Индонезии и Шри-Ланки. Всего в учениях приняли участие военные из 46 стран.Седьмые учения AMAN-2021 ("Мир") прошли в районе портового города Карачи с 11 по 16 февраля. Помимо военных манёвров были проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи, в ходе которых военные специалисты стран-участниц обменивались опытом в борьбе с пиратством, терроризмом, контрабандой и торговлей людьми, а также поисково-спасательных операциях.

россия

карачи

пакистан

канада

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, карачи, пакистан, канада, в мире