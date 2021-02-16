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Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде
Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде
На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:35
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН.Один из рецензентов учебника профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что книгу даже не проверили на антиплагиат и в ней много фактологических ошибок.Однако другие эксперты не заметили каких-либо исторических ошибок, поэтому рекомендовали учебник для использования в школах.Издание сообщает, что пособие еще не поступило в печать, а из-за назревших споров организована проверка.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать рынок печатной продукции: в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в страну печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
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днепр (город), одесса, симферополь, севастополь, украина, в мире

Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде

11:35 16.02.2021 (обновлено: 13:29 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН.
Один из рецензентов учебника профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что книгу даже не проверили на антиплагиат и в ней много фактологических ошибок.
Так, по его словам, в пособии указывается, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".
Однако другие эксперты не заметили каких-либо исторических ошибок, поэтому рекомендовали учебник для использования в школах.
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На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
Издание сообщает, что пособие еще не поступило в печать, а из-за назревших споров организована проверка.
В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать рынок печатной продукции: в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в страну печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
 
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