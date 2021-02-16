https://ria.ru/20210216/uchebnik-1597653830.html

Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде

Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде

На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:35

2021-02-16T11:35

2021-02-16T13:29

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одесса

симферополь

севастополь

украина

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН.Один из рецензентов учебника профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что книгу даже не проверили на антиплагиат и в ней много фактологических ошибок.Однако другие эксперты не заметили каких-либо исторических ошибок, поэтому рекомендовали учебник для использования в школах.Издание сообщает, что пособие еще не поступило в печать, а из-за назревших споров организована проверка.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать рынок печатной продукции: в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в страну печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html

днепр (город)

одесса

симферополь

севастополь

украина

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