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Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде
Украинский учебник по истории обвинили в российской пропаганде
На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:35
2021-02-16T11:35
2021-02-16T13:29
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На Украине авторов нового учебника по истории для восьмых классов обвинили в пропаганде "Русского мира", пишет агентство УНИАН.Один из рецензентов учебника профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что книгу даже не проверили на антиплагиат и в ней много фактологических ошибок.Однако другие эксперты не заметили каких-либо исторических ошибок, поэтому рекомендовали учебник для использования в школах.Издание сообщает, что пособие еще не поступило в печать, а из-за назревших споров организована проверка.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать рынок печатной продукции: в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в страну печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html
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