https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597744633.html

"Я вроде палача": чем занимался подозреваемый в убийстве студента НГТУ

"Я вроде палача": чем занимался подозреваемый в убийстве студента НГТУ

Увлекался психологией и околопсихологией, поступил в магистратуру на бюджет и искал счастье в приложении знакомств — в Новосибирске полицейские задержали... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:25

2021-02-16T19:25

2021-02-16T19:52

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

новосибирский государственный технический университет

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Увлекался психологией и околопсихологией, поступил в магистратуру на бюджет и искал счастье в приложении знакомств — в Новосибирске полицейские задержали 22-летнего студента местного технического университета, подозреваемого в жестокой расправе над однокурсником. По версии следствия, молодой человек расстался с девушкой и затаил обиду на ее нового избранника. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Дело "чести"Во вторник днем двое студентов Новосибирского государственного технического университета во время перерыва между лекциями вышли прогуляться в сквер. Вдруг один из них выхватил нож и несколько раз ударил однокурсника в спину и живот.Кто-то из увидевших это позвонил в полицию и скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Нападавшего сразу задержали — он без сопротивления сдался бойцам Росгвардии, патрулировавшим этот район города.Спустя несколько часов в соцсети "ВКонтакте" на странице 22-летнего жителя Новосибирска Дениса Миллера появился отложенный пост, в котором автор признается в этом преступлении и объясняет, почему на него решился."Убил я этого парня не из-за того, что он "бабу увел", — говорится в сообщении. — Это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь". Хотя он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь".В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого и свидетелей допрашивают. "Веселый" преподавательДенис Миллер летом 2020-го поступил на бюджетное отделение магистратуры НГТУ по специальности "Социальная и организационная психология". По баллам занял второе место среди семи абитуриентов. Миллер и сам читал лекции, вел семинары по психологии."Возможно, кого-то замещал, — предполагает студент НГТУ Максим. — Ничего странного в его поведении я не заметил: молодой, веселый, начитанный и спокойный. Производил только положительное впечатление, да и лекции были очень интересными". На странице в соцсети "ВКонтакте" Миллер регулярно публиковал пространные посты о своих душевных переживаниях, планах и "достижениях". А 31 декабря появилась заметка, посвященная итогам минувшего года. "Во-первых, поступил на бюджет и еще заработал стипендию, а это буквально деньги из воздуха, — писал студент. — Во-вторых, начал постигать преподавательскую деятельность — лютый балдеж, надеюсь, что в будущем продолжу. В-третьих, мог бы в грядущем году жениться, но успел нацепить крупные рога. Никогда не думал, что меня променяют на додика и наркотики, — ну все бывает в первый раз". Странное сообщениеСудя по постам в соцсети, в конце года Миллер расстался с подругой, которая предпочла другого. Вскоре после этого молодой человек зарегистрировался в мобильном приложении для знакомств "Тиндер".В личной анкете он указал, что интересуется чаем, музыкой, чтением, компьютерными играми и "писательством", а себя охарактеризовал как "морального урода, потребителя, травмирующего абьюзера, словом, джентльмена". "Денис написал мне во время январских праздников, — вспоминает одна из его новых знакомых по "Тиндеру" Анастасия. — Рассуждал на разные темы, упоминал, что трудится на двух работах и увлекается околопсихологией (комплекс псевдонаучных дисциплин, также известный как патопсихология. — Прим. ред.). Диалог был непринужденным, но продлился всего несколько дней. Было такое чувство, что парень не искал серьезных отношений, а просто хотел с кем-то поболтать. При этом однажды скинул очень странное сообщение". В нем Миллер называет себя "кем-то вроде палача" и упоминает о группе молодых людей, употребляющих наркотики и перешедших кому-то дорогу. "А теперь представь, что этот "кто-то" обращается к моему начальству, — продолжает он. — Начальство звонит мне. Наркоманов больше нет, и всем становится хорошо. Я понимаю, что, вероятно, после этого сообщения ты кинешь меня в ЧС". При этом, по словам Анастасии, в разговоре с ней Миллер ни разу не упоминал бывшую подругу, недавний разрыв и ее нового молодого человека. Планировал ли подозреваемый убийство, или все произошло спонтанно, разбираются следователи. В ближайшие два дня Миллеру изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления, вероятнее всего, его заключат под стражу.

https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html

https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590764517.html

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

новосибирск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новосибирский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия