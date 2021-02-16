https://ria.ru/20210216/turtsiya-1597656729.html
В Турции назвали конкурентов в борьбе за симпатии российских туристов
В Турции назвали конкурентов в борьбе за симпатии российских туристов
Эксперты туриндустрии Турции спрогнозировали, какие из массовых направлений смогут побороться с ними за симпатии российских путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:55
2021-02-16T12:55
2021-02-16T12:55
куда можно лететь
куда поехать
туристы
отдых
туризм
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россия
майорка
туризм
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты туриндустрии Турции спрогнозировали, какие из массовых направлений смогут побороться с ними за симпатии российских путешественников, сообщает АТОР."Скорее всего, почти все российские туристы, отправившиеся в отпуск в прошлом году, отдыхали в Анталье. Но в 2021 картина может выглядеть по-другому", — считает председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.Египет, Дубай, Кипр, Греция уже смягчили антиковидные ограничения или собираются это сделать, чтобы привлечь в весенний и летний периоды путешественников из стран бывшего СССР."Я вижу, что даже Испания намекает на определенные послабления. Многие ее курортные регионы, включая Майорку, надеются на старт турсезона на Пасху. Если так случится, то конкуренция за отдыхающих из РФ станет еще более острой", — говорит эксперт. По оценкам аналитика, борьба обострится в марте. Именно в это время средиземноморские и ближневосточные страны должны окончательно определиться, туристов из каких государств они готовы принять предстоящим летом.
https://ria.ru/20210216/belorussiya-1597547276.html
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майорка
кипр
греция
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дубай (город)
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, коронавирус covid-19, россия, майорка, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, греция, турция, дубай (город), египет, испания
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Эксперты туриндустрии Турции спрогнозировали, какие из массовых направлений смогут побороться с ними за симпатии российских путешественников, сообщает
АТОР.
"Скорее всего, почти все российские туристы, отправившиеся в отпуск в прошлом году, отдыхали в Анталье. Но в 2021 картина может выглядеть по-другому", — считает председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.
Египет, Дубай, Кипр, Греция уже смягчили антиковидные ограничения или собираются это сделать, чтобы привлечь в весенний и летний периоды путешественников из стран бывшего СССР.
"Я вижу, что даже Испания намекает на определенные послабления. Многие ее курортные регионы, включая Майорку, надеются на старт турсезона на Пасху. Если так случится, то конкуренция за отдыхающих из РФ станет еще более острой", — говорит эксперт.
По оценкам аналитика, борьба обострится в марте. Именно в это время средиземноморские и ближневосточные страны должны окончательно определиться, туристов из каких государств они готовы принять предстоящим летом.