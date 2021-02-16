https://ria.ru/20210216/tupolev-1597653053.html

"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей

"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей

Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:29

2021-02-16T11:29

2021-02-16T12:02

россия

пао "туполев"

ту-160

министерство обороны рф (минобороны рф)

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым ракетным вооружением, следует из квартального отчета компании."На рассмотрении в арбитражном суде г. Москвы находится дело А40-244138/2020 по иску Минобороны России к ПАО "Туполев" о взыскании неустойки в сумме 5 458 038 786,79 рублей за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1, 3, 8.1 СЧ ОКР по государственному контракту от 26.12.2016 №1625187324231452208001873 (ОКР 70М 506). Судебное заседание назначено на 04.03.2021", - говорится в документе.Как пояснил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский, шифр 70М относится самолету Ту-160, причем речь идет именно о новых машинах, которые будут собираться на воссозданном производстве. 506, по его словам, обозначает новую ракету, производства НПО машиностроения, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).По информации эксперта, к производителю ракет у военного ведомства нет претензий, вопрос - в срыве сроков."Здесь трудно предсказать (об исходе дела)...Финансисты просто обязаны формально иски подавать. Потом начинаются разборки, то есть это не говорит, что все провалено", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201209/dostizhenie-1588386172.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пао "туполев", ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), тактическое ракетное вооружение (корпорация)