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https://ria.ru/20210216/tupolev-1597653053.html
"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей
"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей
Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:29
2021-02-16T12:02
россия
пао "туполев"
ту-160
министерство обороны рф (минобороны рф)
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым ракетным вооружением, следует из квартального отчета компании."На рассмотрении в арбитражном суде г. Москвы находится дело А40-244138/2020 по иску Минобороны России к ПАО "Туполев" о взыскании неустойки в сумме 5 458 038 786,79 рублей за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1, 3, 8.1 СЧ ОКР по государственному контракту от 26.12.2016 №1625187324231452208001873 (ОКР 70М 506). Судебное заседание назначено на 04.03.2021", - говорится в документе.Как пояснил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский, шифр 70М относится самолету Ту-160, причем речь идет именно о новых машинах, которые будут собираться на воссозданном производстве. 506, по его словам, обозначает новую ракету, производства НПО машиностроения, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).По информации эксперта, к производителю ракет у военного ведомства нет претензий, вопрос - в срыве сроков."Здесь трудно предсказать (об исходе дела)...Финансисты просто обязаны формально иски подавать. Потом начинаются разборки, то есть это не говорит, что все провалено", - добавил эксперт.
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россия, пао "туполев", ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), тактическое ракетное вооружение (корпорация)

"Туполев" заявила об иске Минобороны на 5,5 миллиарда рублей

11:29 16.02.2021 (обновлено: 12:02 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБомбардировщик Ту-160 "Валерий Чкалов" на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"
Бомбардировщик Ту-160 Валерий Чкалов на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова - филиала ПАО Туполев - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Минобороны подало иск к авиастроительной компании "Туполев", связанный со срывом сроков по возобновлению строительства дальних бомбардировщиков Ту-160 с новым ракетным вооружением, следует из квартального отчета компании.
"На рассмотрении в арбитражном суде г. Москвы находится дело А40-244138/2020 по иску Минобороны России к ПАО "Туполев" о взыскании неустойки в сумме 5 458 038 786,79 рублей за нарушение сроков выполнения работ по этапам 1, 3, 8.1 СЧ ОКР по государственному контракту от 26.12.2016 №1625187324231452208001873 (ОКР 70М 506). Судебное заседание назначено на 04.03.2021", - говорится в документе.
Как пояснил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский, шифр 70М относится самолету Ту-160, причем речь идет именно о новых машинах, которые будут собираться на воссозданном производстве. 506, по его словам, обозначает новую ракету, производства НПО машиностроения, входящего в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).
По информации эксперта, к производителю ракет у военного ведомства нет претензий, вопрос - в срыве сроков.
"Здесь трудно предсказать (об исходе дела)...Финансисты просто обязаны формально иски подавать. Потом начинаются разборки, то есть это не говорит, что все провалено", - добавил эксперт.
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М во время первого полета с новыми двигателями - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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РоссияПАО "Туполев"Ту-160Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
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