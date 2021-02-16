https://ria.ru/20210216/tsvet-1597715304.html

Назван реальный цвет коронавируса

Назван реальный цвет коронавируса

Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:31

2021-02-16T16:31

2021-02-16T18:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аргентина

воз

университет джонса хопкинса

франция

германия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление."Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/shtamm-1597701600.html

россия

аргентина

франция

германия

турция

италия

испания

колумбия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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