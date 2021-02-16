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Распространение коронавируса
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Назван реальный цвет коронавируса
Назван реальный цвет коронавируса
Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:31
2021-02-16T18:44
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коронавирус covid-19
россия
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воз
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление."Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аргентина, воз, университет джонса хопкинса, франция, германия, турция, италия, испания, колумбия, в мире

Назван реальный цвет коронавируса

16:31 16.02.2021 (обновлено: 18:44 16.02.2021)
 
© AFP 2021 / Mohammed AbedЖенщина проходит мимо граффити, посвященного коронавиурсу, в Газе
Женщина проходит мимо граффити, посвященного коронавиурсу, в Газе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AFP 2021 / Mohammed Abed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление.
"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.
Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса
 
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