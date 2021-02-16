https://ria.ru/20210216/tsvet-1597715304.html
Назван реальный цвет коронавируса
Назван реальный цвет коронавируса
Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:31
2021-02-16T16:31
2021-02-16T18:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аргентина
воз
университет джонса хопкинса
франция
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597735521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17df0fd68f8871db0d6ea76dbd250867.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление."Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/shtamm-1597701600.html
россия
аргентина
франция
германия
турция
италия
испания
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597735521_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_56cf4dde9f9e3a2b4bb6cbc127710df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аргентина, воз, университет джонса хопкинса, франция, германия, турция, италия, испания, колумбия, в мире