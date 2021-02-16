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В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за мощного циклона
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за мощного циклона
Режим ЧС объявлен на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края из-за прохождения мощного циклона и его разрушительных последствий, сообщает... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:56
2021-02-16T15:56
хабаровский край
советско-гаванский район
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Режим ЧС объявлен на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края из-за прохождения мощного циклона и его разрушительных последствий, сообщает пресс-служба местной администрации.Ранее синоптики сообщали, что в связи с прохождением циклона прогнозируется сильный снег, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 23 метров в секунду, а на побережье Татарского пролива, где расположен Советско-Гаванский район, порывы до 35 метров в секунду.Местные жители публикуют фотографии и видео стихии в Ванино и Советской Гавани, где сразу с нескольких домов снесены кровли, а в поселке Заветы Ильича сильным ветром оконные блоки вынесло внутрь здания школы.Глава района Юрий Бухряков обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие, без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу."Несмотря на непогоду, коммунальщики, спасатели, пожарные и медицинский персонал ЦРБ работают в штатном режиме. Районные и городские электросети, несмотря на неблагоприятную погоду, устраняют повреждения и следы разрушений на подведомственных сетях. Призываю вас... В связи с ограниченной видимостью передвигаться по улице, соблюдая меры осторожности. Завтра отменена работа дошкольных учреждений. В городе и районе имеются разрушения кровель жилых домов и социальных объектов, повалены столбы линий электропередач и освещения. Я, как глава Советско-Гаванского района, совместно с правительством Хабаровского края заверяю вас, что все последствия действующего сегодня циклона будут устранены в самое ближайшее время", - написал он.
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хабаровский край, советско-гаванский район, происшествия

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за мощного циклона

15:56 16.02.2021
 
© Фото : @sovgavanrf/InstagramПоследствия циклона в Советской Гавани
Последствия циклона в Советской Гавани - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : @sovgavanrf/Instagram
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Режим ЧС объявлен на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края из-за прохождения мощного циклона и его разрушительных последствий, сообщает пресс-служба местной администрации.
Ранее синоптики сообщали, что в связи с прохождением циклона прогнозируется сильный снег, метель, усиление северного ветра по долинам рек до 23 метров в секунду, а на побережье Татарского пролива, где расположен Советско-Гаванский район, порывы до 35 метров в секунду.

"В соответствии с постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 16.02.2020 № 85 "О введение режима чрезвычайной ситуации на территории Советско-Гаванского района Хабаровского края" введен режим чрезвычайной ситуации с 14.00 часов 16.02.2021", - говорится в сообщении.

Местные жители публикуют фотографии и видео стихии в Ванино и Советской Гавани, где сразу с нескольких домов снесены кровли, а в поселке Заветы Ильича сильным ветром оконные блоки вынесло внутрь здания школы.
Глава района Юрий Бухряков обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие, без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.
"Несмотря на непогоду, коммунальщики, спасатели, пожарные и медицинский персонал ЦРБ работают в штатном режиме. Районные и городские электросети, несмотря на неблагоприятную погоду, устраняют повреждения и следы разрушений на подведомственных сетях. Призываю вас... В связи с ограниченной видимостью передвигаться по улице, соблюдая меры осторожности. Завтра отменена работа дошкольных учреждений. В городе и районе имеются разрушения кровель жилых домов и социальных объектов, повалены столбы линий электропередач и освещения. Я, как глава Советско-Гаванского района, совместно с правительством Хабаровского края заверяю вас, что все последствия действующего сегодня циклона будут устранены в самое ближайшее время", - написал он.
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Хабаровский крайСоветско-Гаванский районПроисшествия
 
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