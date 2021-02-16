https://ria.ru/20210216/transplantatsiya-1597669741.html

Эксперт: не выявлены случаи передачи коронавируса при трансплантации

Эксперт: не выявлены случаи передачи коронавируса при трансплантации

Не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса при пересадке органов, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:52

2021-02-16T12:52

2021-02-16T12:52

распространение коронавируса

россия

сергей готье

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса при пересадке органов, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Несмотря на всевозможные эпидемиологические ограничения, угрозы инфицирования персонала в донорских стационарах, то есть в тех больницах, которые работали по донорству, ни одного случая передачи инфекции как в нашей стране, так и за рубежом через донорские органы зафиксировано не было", - рассказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Готье добавил, что был выработан алгоритм для работы донорских центров во время пандемии, по которому продолжается работа и сейчас.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей готье, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)