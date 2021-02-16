https://ria.ru/20210216/transplantatsiya-1597669741.html
Эксперт: не выявлены случаи передачи коронавируса при трансплантации
Эксперт: не выявлены случаи передачи коронавируса при трансплантации
Не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса при пересадке органов, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:52
2021-02-16T12:52
2021-02-16T12:52
распространение коронавируса
россия
сергей готье
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса при пересадке органов, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Несмотря на всевозможные эпидемиологические ограничения, угрозы инфицирования персонала в донорских стационарах, то есть в тех больницах, которые работали по донорству, ни одного случая передачи инфекции как в нашей стране, так и за рубежом через донорские органы зафиксировано не было", - рассказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Готье добавил, что был выработан алгоритм для работы донорских центров во время пандемии, по которому продолжается работа и сейчас.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей готье, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)