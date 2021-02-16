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В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
Европейская организация потребителей (BEUC), объединяющая профильные ассоциации в странах ЕС, подала жалобу в Европейскую комиссию на популярную соцсеть TikTok, РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:27
2021-02-16T14:27
tiktok
европарламент
евросоюз
технологии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Европейская организация потребителей (BEUC), объединяющая профильные ассоциации в странах ЕС, подала жалобу в Европейскую комиссию на популярную соцсеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.В организации отметили, что всего за несколько лет TikTok стала одной из самых популярных социальных сетей, прежде всего, среди детей. При этом, по ее данным, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента, вводит в заблуждение по некоторым вопросам."Основываясь на результатах нового исследования, Европейская организация потребителей указывает на многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС, а также на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента", - отмечается в документе.Кроме того, защитники прав потребителей указывают на несправедливую по отношению к пользователям политику в области авторских прав на видео, которые они записывают. По их данным, TikTok получает безусловное право на использование и распространение таких видео без какого-либо вознаграждения для автора.В организации обеспокоены отсутствием четкой информации о том, какие личные данные пользователей собираются и каким образом они используются в дальнейшим.В июне прошлого года Европейский комитет по защите данных заявил о своем намерении проверить популярную TikTok, для чего была создана рабочая группа. Это решение было принято после поступления запроса от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании. Кроме того, комитет собирался изучить, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС. О результатах этой работы пока не сообщалось.TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.
https://ria.ru/20210211/tiktok-1597098454.html
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tiktok, европарламент, евросоюз, технологии, в мире

В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей

14:27 16.02.2021
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Европейская организация потребителей (BEUC), объединяющая профильные ассоциации в странах ЕС, подала жалобу в Европейскую комиссию на популярную соцсеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.

"BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - говорится в пресс-релизе этой организации, опубликованном во вторник.

В организации отметили, что всего за несколько лет TikTok стала одной из самых популярных социальных сетей, прежде всего, среди детей. При этом, по ее данным, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента, вводит в заблуждение по некоторым вопросам.
"Основываясь на результатах нового исследования, Европейская организация потребителей указывает на многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС, а также на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента", - отмечается в документе.
Кроме того, защитники прав потребителей указывают на несправедливую по отношению к пользователям политику в области авторских прав на видео, которые они записывают. По их данным, TikTok получает безусловное право на использование и распространение таких видео без какого-либо вознаграждения для автора.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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В организации обеспокоены отсутствием четкой информации о том, какие личные данные пользователей собираются и каким образом они используются в дальнейшим.
В июне прошлого года Европейский комитет по защите данных заявил о своем намерении проверить популярную TikTok, для чего была создана рабочая группа. Это решение было принято после поступления запроса от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании. Кроме того, комитет собирался изучить, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС. О результатах этой работы пока не сообщалось.
TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.
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