https://ria.ru/20210216/tekhnika-1597766155.html

Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00

Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00

Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T22:42

2021-02-16T22:42

2021-02-16T22:42

россия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642145_0:66:3405:1981_1920x0_80_0_0_b376165db068d48afd8f6c8a12adfb1d.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Водителей просят с пониманием относиться к работе коммунальной техники, не создавать помех при прохождении колонн.

https://ria.ru/20210216/probki-1597746124.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, общество