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Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00
Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00
Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T22:42
2021-02-16T22:42
россия
москва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Водителей просят с пониманием относиться к работе коммунальной техники, не создавать помех при прохождении колонн.
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россия, москва, общество

Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00

22:42 16.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

"В 23.00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработки. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале

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Водителей просят с пониманием относиться к работе коммунальной техники, не создавать помех при прохождении колонн.
 
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