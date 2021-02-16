https://ria.ru/20210216/tekhnika-1597766155.html
Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00
Снегоуборочная техника начнет чистить проезжую часть в Москве в 23.00
Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T22:42
2021-02-16T22:42
2021-02-16T22:42
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Снегоуборочная техника Москвы в 23.00 приступит к уборке проезжей части, водителей просят не создавать помех при прохождении колонн, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Водителей просят с пониманием относиться к работе коммунальной техники, не создавать помех при прохождении колонн.
https://ria.ru/20210216/probki-1597746124.html
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