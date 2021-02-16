https://ria.ru/20210216/tekhas-1597768313.html

В Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться

В Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться

Четыре человека, в том числе трое детей, скончались в доме на юго-западе Техаса в результате пожара, который мог произойти во время использования камина из-за... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T23:48

2021-02-16T23:48

2021-02-16T23:48

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, скончались в доме на юго-западе Техаса в результате пожара, который мог произойти во время использования камина из-за аномальных холодов, сообщает газета Houston Chronicle.По данным газеты, пожарная служба города Шугарленд прибыла к месту возгорания в 02.00 по местному времени (11.00 мск). В доме, где произошел пожар, были найден тела трех маленьких детей и их бабушки. По словам представителя пожарных Дага Эдольфа, когда они приехали, возле дома была мать скончавшихся детей. Женщина также пострадала при пожаре, однако сообщается, что опасности для ее жизни нет.Как отметил представитель пожарной службы, в момент возгорания, в районе были сбои с энергоснабжением. Семья пыталась согреться, для чего и растопила камин.По делу начато расследование.

https://ria.ru/20210215/tekhas-1597513017.html

https://ria.ru/20210211/tekhas-1597124020.html

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сша, техас, в мире