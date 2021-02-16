https://ria.ru/20210216/syn-1597657560.html

В Омской области сын заживо похоронил отца

В Омской области сын заживо похоронил отца

Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:54

2021-02-16T11:54

2021-02-16T11:54

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

исилькульский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив, сообщается на сайте СУСК по Омской области.По версии следствия, в субботу 13 февраля в деревне Озерка Исилькульского района Омской области 80-летний отец попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в ходе ссоры сын несколько раз ударил отца молотком по голове.Захороненное тело пенсионера нашли родственники возле частного дома. На месте происшествия следователи обнаружили молоток, деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело, 54-летний сын погибшего задержан и дал признательные показания, Следственный комитет собирается заключить его под стражу.

https://ria.ru/20210212/obman-1597134354.html

омская область

исилькульский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, исилькульский район, происшествия