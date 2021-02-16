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В Омской области сын заживо похоронил отца
В Омской области сын заживо похоронил отца
Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:54
2021-02-16T11:54
2021-02-16T11:54
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
исилькульский район
происшествия
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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив, сообщается на сайте СУСК по Омской области.По версии следствия, в субботу 13 февраля в деревне Озерка Исилькульского района Омской области 80-летний отец попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в ходе ссоры сын несколько раз ударил отца молотком по голове.Захороненное тело пенсионера нашли родственники возле частного дома. На месте происшествия следователи обнаружили молоток, деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело, 54-летний сын погибшего задержан и дал признательные показания, Следственный комитет собирается заключить его под стражу.
https://ria.ru/20210212/obman-1597134354.html
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, исилькульский район, происшествия