https://ria.ru/20210216/sud-1597728912.html

В калининградские суды поступило почти 60 дел после незаконных акций

В калининградские суды поступило почти 60 дел после незаконных акций

Почти 60 дел, связанных с участием в несогласованных акциях, поступило в суды Калининграда, 32 из них рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:35

2021-02-16T17:35

2021-02-16T17:35

россия

калининградский областной суд

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Почти 60 дел, связанных с участием в несогласованных акциях, поступило в суды Калининграда, 32 из них рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда."Всего в период с 23 января по 16 февраля 2021 года в районные суды Калининграда поступило 58 материалов дел об административных правонарушениях, связанных с участием граждан в несогласованных акциях на территории Калининграда. Из них 32 материала уже рассмотрены Центральным и Ленинградским районными судами с вынесением постановлений о назначении административного наказания", - рассказали в суде.В пресс-службе отметили, что основной вид административного наказания, назначенный судами по этим делам, - штраф. По нескольким делам было назначено наказание в виде обязательных работ, а также в виде административного ареста. Рассмотрение остальных 25 дел назначено на ближайшее время. В суде добавили, что не все вынесенные судами постановления вступили в законную силу.Ранее сообщалось, что Ленинградский районный суд Калининграда назначил 74-летнему калининградскому пенсионеру 180 тысяч рублей штрафа за повторное участие в несогласованной публичной акции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210210/aktsii-1596888361.html

https://ria.ru/20210211/aktsii-1596938859.html

россия

калининград

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2021

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россия, калининградский областной суд, калининград, происшествия