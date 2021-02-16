В калининградские суды поступило почти 60 дел после незаконных акций
КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Почти 60 дел, связанных с участием в несогласованных акциях, поступило в суды Калининграда, 32 из них рассмотрены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.
"Всего в период с 23 января по 16 февраля 2021 года в районные суды Калининграда поступило 58 материалов дел об административных правонарушениях, связанных с участием граждан в несогласованных акциях на территории Калининграда. Из них 32 материала уже рассмотрены Центральным и Ленинградским районными судами с вынесением постановлений о назначении административного наказания", - рассказали в суде.
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В пресс-службе отметили, что основной вид административного наказания, назначенный судами по этим делам, - штраф. По нескольким делам было назначено наказание в виде обязательных работ, а также в виде административного ареста. Рассмотрение остальных 25 дел назначено на ближайшее время. В суде добавили, что не все вынесенные судами постановления вступили в законную силу.
Ранее сообщалось, что Ленинградский районный суд Калининграда назначил 74-летнему калининградскому пенсионеру 180 тысяч рублей штрафа за повторное участие в несогласованной публичной акции.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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