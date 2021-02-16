https://ria.ru/20210216/studenty-1597677659.html
Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
Иностранные студенты из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус, сообщается на... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:36
2021-02-16T13:36
2021-02-16T13:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Иностранные студенты из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат теста, полученные до и после въезда на территорию РФ, могут быть предоставлены на русском или английском языках. Кроме того, до получения результатов ПЦР-теста после прибытия в страну соблюдается режим изоляции."Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР", - подчеркивается в сообщении.
https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Иностранные студенты из стран, с которыми Россия
возобновила авиасообщение, должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора
.
"Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат теста, полученные до и после въезда на территорию РФ, могут быть предоставлены на русском или английском языках. Кроме того, до получения результатов ПЦР-теста после прибытия в страну соблюдается режим изоляции.
"Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР", - подчеркивается в сообщении.