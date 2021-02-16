https://ria.ru/20210216/studenty-1597677659.html

Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе

Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе

Иностранные студенты из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус, сообщается на... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:36

2021-02-16T13:36

2021-02-16T13:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Иностранные студенты из стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Студенты-иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат теста, полученные до и после въезда на территорию РФ, могут быть предоставлены на русском или английском языках. Кроме того, до получения результатов ПЦР-теста после прибытия в страну соблюдается режим изоляции."Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР", - подчеркивается в сообщении.

https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество