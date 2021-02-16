Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/strelba-1597732290.html
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:54
2021-02-16T18:18
россия
ирина волк
новокузнецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружье. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По информации источника РИА Новости, конфликт произошел после проигранного суда.Из видео, опубликованного МВД РФ, становится ясно, что ружье у мужчины было с собой. При этом на видео он говорит, что после суда он планировал отвезти его в ремонт.
https://ria.ru/20210211/smirnyy-1597117800.html
россия
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ирина волк, новокузнецк, происшествия

Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка

17:54 16.02.2021 (обновлено: 18:18 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о неизвестном, который на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, после чего скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет... Следственно-оперативная группа полиции по горячим следам задержала злоумышленника, которым оказался 71-летний горожанин", - сказала Волк.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 20:47
Полицейского признали виновным по делу о стрельбе в московском метро
По ее словам, при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружье. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации источника РИА Новости, конфликт произошел после проигранного суда.

"Мужчина, 71-летний местный житель, после проигрыша в суде взял ружье и пытался пристрелить адвоката своего оппонента", - сказал собеседник агентства.

Из видео, опубликованного МВД РФ, становится ясно, что ружье у мужчины было с собой. При этом на видео он говорит, что после суда он планировал отвезти его в ремонт.
 
РоссияИрина ВолкНовокузнецкПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Сколково назвали преимущества цифровых госвалют над биткоином
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
Лента новостейМолния