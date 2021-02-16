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Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:54
2021-02-16T17:54
2021-02-16T18:18
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружье. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По информации источника РИА Новости, конфликт произошел после проигранного суда.Из видео, опубликованного МВД РФ, становится ясно, что ружье у мужчины было с собой. При этом на видео он говорит, что после суда он планировал отвезти его в ремонт.
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россия, ирина волк, новокузнецк, происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка
, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"Сегодня в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о неизвестном, который на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, после чего скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет... Следственно-оперативная группа полиции по горячим следам задержала злоумышленника, которым оказался 71-летний горожанин", - сказала Волк.
По ее словам, при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружье. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации источника РИА Новости, конфликт произошел после проигранного суда.
"Мужчина, 71-летний местный житель, после проигрыша в суде взял ружье и пытался пристрелить адвоката своего оппонента", - сказал собеседник агентства.
Из видео, опубликованного МВД РФ, становится ясно, что ружье у мужчины было с собой. При этом на видео он говорит, что после суда он планировал отвезти его в ремонт.