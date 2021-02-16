https://ria.ru/20210216/strelba-1597732290.html

Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка

Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка

Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:54

2021-02-16T17:54

2021-02-16T18:18

россия

ирина волк

новокузнецк

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка, пострадавших нет, подозреваемый задержан по горячим следам, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, при обыске у мужчины было изъято зарегистрированное охотничье ружье. В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По информации источника РИА Новости, конфликт произошел после проигранного суда.Из видео, опубликованного МВД РФ, становится ясно, что ружье у мужчины было с собой. При этом на видео он говорит, что после суда он планировал отвезти его в ремонт.

https://ria.ru/20210211/smirnyy-1597117800.html

россия

новокузнецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, новокузнецк, происшествия