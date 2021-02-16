https://ria.ru/20210216/starlink-1597623170.html
SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink
SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink, прямую трансляцию ведет компания SpaceX. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T07:33
2021-02-16T07:33
2021-02-16T07:33
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 интернет-спутниками Starlink, прямую трансляцию ведет компания SpaceX.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 мск).В предыдущий раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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космос - риа наука, spacex, сша
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Ракета-носитель Falcon 9
стартовала во Флориде
с 60 интернет-спутниками Starlink, прямую трансляцию ведет компания SpaceX
.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал
(Флорида) в 22.59 по времени Восточного побережья США
(06.59 мск).
В предыдущий раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли
широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.