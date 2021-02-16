https://ria.ru/20210216/ssha-1597691545.html

Песков рассказал, на чем строится отношение США к России

Песков рассказал, на чем строится отношение США к России

Отношение западных партнеров к России с 40-х годов XX века строилось на постулате о необходимости занять по отношению к ее правительству жесткую позицию,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:38

2021-02-16T14:38

2021-02-16T17:23

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

нато

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Отношение западных партнеров к России с 40-х годов XX века строилось на постулате о необходимости занять по отношению к ее правительству жесткую позицию, впервые изложенном в "Длинной телеграмме" американского дипломата Джорджа Кеннана, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.Во вторник в Российском военно-историческом обществе в рамках открытия Библиотеки военного историка состоялась презентация оригинала этого документа. "Длинная телеграмма" Кеннана — телеграмма № 511 посольства США в Москве, отправленная Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года. В ней говорится о невозможности нормального сотрудничества с СССР и о необходимости жесткой политики по отношению к советскому правительству. Копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, Госдепартамент разослал текст во все посольства США.По мнению специалистов, наряду со знаменитой Фултонской речью Черчилля в марте 1946-го "Длинную телеграмму" Кеннана также можно считать американским манифестом холодной войны.Он отметил, что "какие бы перезагрузки и перегрузки не имели место" в отношениях стран, "эта идеология — идеология Кеннана и Черчилля — она доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе".Вместе с тем Песков отметил, что Кеннан любил Россию и хорошо знал ее, хотя и заблуждался в ее отношении. Впоследствии, в 1999 году, дипломат "назвал расширение НАТО трагической ошибкой", рассказал пресс-секретарь главы российского государства.По словам помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, телеграмма Кеннана — это "абсолютно уникальный, подлинный" документ. Телеграмма была выкуплена на американском аукционе членом попечительского совета РВИО, директором Музея техники Вадимом Задорожным, отметил Мединский.Эта телеграмма, в которой Кеннан использовал такие выражения, как "Россия уважает только силу", "угрожает аннексией соседним государствам" и другие, "совершенно наглядным образом" доказывает выражение "История учит тому, что она ничему не учит", сказал председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, уже давно нет СССР, а в отношении США к России осталось все, как было в годы холодной войны.

https://ria.ru/20210212/lavrov-1597181230.html

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597113800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, нато, дмитрий песков, сша, в мире