https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597730718.html

Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"

Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"

Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:49

2021-02-16T17:49

2021-02-16T17:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в страну, заявил РИА Новости посол РФ Андрей Нестеренко.Граждане Хорватии и проживающие в стране россияне ежедневно обращаются в российское диппредставительство с вопросами о получении вакцины производства РФ, сообщили ранее в российском посольстве."Что касается государств-членов ЕС, то здесь ими должны быть соблюдены инструктивные документы, утверждаемые Европейской комиссией, а также с учётом местного законодательства. В то же время можем отметить, что для получения нашей вакцины требуется официальное обращение от заинтересованного государства в адрес российской стороны, а все практические вопросы по указанной проблеме относятся к компетенции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - указал глава диппредставительства.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.

https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597693635.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, хорватия, в мире