Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"
17:49 16.02.2021 (обновлено: 17:57 16.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в страну, заявил РИА Новости посол РФ Андрей Нестеренко.
Граждане Хорватии и проживающие в стране россияне ежедневно обращаются в российское диппредставительство с вопросами о получении вакцины производства РФ, сообщили ранее в российском посольстве.
"Контакты с хорватскими властями имеются, но детали разглашать мы не можем с учётом чувствительности этой темы, по понятным соображениям. Мы исходим из того, что каждое иностранное государство должно определиться в своём желании приобрести вакцину российского производства", - заявил посол России агентству.
"Что касается государств-членов ЕС, то здесь ими должны быть соблюдены инструктивные документы, утверждаемые Европейской комиссией, а также с учётом местного законодательства. В то же время можем отметить, что для получения нашей вакцины требуется официальное обращение от заинтересованного государства в адрес российской стороны, а все практические вопросы по указанной проблеме относятся к компетенции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - указал глава диппредставительства.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.