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https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597730718.html
Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"
Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"
Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:49
2021-02-16T17:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в страну, заявил РИА Новости посол РФ Андрей Нестеренко.Граждане Хорватии и проживающие в стране россияне ежедневно обращаются в российское диппредставительство с вопросами о получении вакцины производства РФ, сообщили ранее в российском посольстве."Что касается государств-членов ЕС, то здесь ими должны быть соблюдены инструктивные документы, утверждаемые Европейской комиссией, а также с учётом местного законодательства. В то же время можем отметить, что для получения нашей вакцины требуется официальное обращение от заинтересованного государства в адрес российской стороны, а все практические вопросы по указанной проблеме относятся к компетенции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - указал глава диппредставительства.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, хорватия, в мире

Посол в Хорватии заявил об обращениях от желающих привиться "Спутником V"

17:49 16.02.2021 (обновлено: 17:57 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Хорватии находится в контакте с официальным Загребом по вопросу поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в страну, заявил РИА Новости посол РФ Андрей Нестеренко.
Граждане Хорватии и проживающие в стране россияне ежедневно обращаются в российское диппредставительство с вопросами о получении вакцины производства РФ, сообщили ранее в российском посольстве.
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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"Контакты с хорватскими властями имеются, но детали разглашать мы не можем с учётом чувствительности этой темы, по понятным соображениям. Мы исходим из того, что каждое иностранное государство должно определиться в своём желании приобрести вакцину российского производства", - заявил посол России агентству.
"Что касается государств-членов ЕС, то здесь ими должны быть соблюдены инструктивные документы, утверждаемые Европейской комиссией, а также с учётом местного законодательства. В то же время можем отметить, что для получения нашей вакцины требуется официальное обращение от заинтересованного государства в адрес российской стороны, а все практические вопросы по указанной проблеме относятся к компетенции Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - указал глава диппредставительства.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХорватияВ мире
 
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