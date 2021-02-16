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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597712753.html
Депутат Рады поедет в Будапешт, чтобы привиться "Спутником V"
Депутат Рады поедет в Будапешт, чтобы привиться "Спутником V"
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что собирается поехать в Будапешт, чтобы привиться российской... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:22
2021-02-16T16:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
нестор шуфрич
верховная рада украины
венгрия
украина
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что собирается поехать в Будапешт, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутником V"."Я планирую поехать в Будапешт привиться "Спутником V". Я как советский человек, родившийся в СССР, верю именно в эту систему, систему нашей традиционной медицины, систему советской прививки", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, в том числе в Венгрии.Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.Всего в стране вакцинировано от коронавируса почти 342 тысяч человек, около 131,6 тысячи получили вторую инъекцию.
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вакцина "спутник v", россия, оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, верховная рада украины, венгрия, украина, в мире

Депутат Рады поедет в Будапешт, чтобы привиться "Спутником V"

16:22 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что собирается поехать в Будапешт, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутником V".
"Я планирую поехать в Будапешт привиться "Спутником V". Я как советский человек, родившийся в СССР, верю именно в эту систему, систему нашей традиционной медицины, систему советской прививки", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "Россия 24".
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 14:46
Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму
Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, в том числе в Венгрии.
Ранее Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии также одобрил для использования вакцину против коронавируса от китайской компании Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
Всего в стране вакцинировано от коронавируса почти 342 тысяч человек, около 131,6 тысячи получили вторую инъекцию.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияОппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныВенгрияУкраинаВ мире
 
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