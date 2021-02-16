Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597704179.html
В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"
В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:37
2021-02-16T15:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3dc92dc06e2f07829368a88c2633ef70.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов."Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об инвестициях в стране в связи с разработкой вакцины "Спутник V".
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире

В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"

15:37 16.02.2021 (обновлено: 15:38 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.
"Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об инвестициях в стране в связи с разработкой вакцины "Спутник V".
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 16:36
Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Сколково назвали преимущества цифровых госвалют над биткоином
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
Лента новостейМолния