https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597704179.html

В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"

В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:37

2021-02-16T15:37

2021-02-16T15:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов."Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об инвестициях в стране в связи с разработкой вакцины "Спутник V".

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире