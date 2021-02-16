https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597704179.html
В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"
В Минздраве назвали число стран, зарегистрировавших вакцину "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:37
2021-02-16T15:37
2021-02-16T15:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3dc92dc06e2f07829368a88c2633ef70.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована уже в 27 странах, прогнозы по инвестициями в страну благоприятные, рассказал руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов."Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный", - сказал он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией, отвечая на вопрос об инвестициях в стране в связи с разработкой вакцины "Спутник V".
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире