Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму
14:46 16.02.2021 (обновлено: 15:35 16.02.2021)
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник V" и как чувствует себя после прививки, РИА Новости рассказала его супруга Татьяна Смекалова.
Пандемия нарушила планы
Татьяну Смекалову и Брюса Бевена из Вирджинии вместе свела любовь к археологии, женаты они уже 10 лет. Татьяна Николаевна работает в Крымском федеральном университете заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма. А муж, по ее словам, активно участвует в научных исследованиях.
"Специальность Брюса - геофизика в археологии. Мы круглый год работаем и в поле, и книги пишем. Исследуем различные археологические памятники - античности, более раннего железного века, средневековые. Занимаемся их поиском, для этого иногда не нужны раскопки. Мы применяем неразрушающие памятник методы", - рассказывает Смекалова.
По ее словам, муж всегда приезжал в Россию по туристической визе: жил полгода в Крыму, а затем возвращался в США и снова приезжал. Но из-за пандемии коронавируса Брюс не был на родине больше года.
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
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Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
2 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
3 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
4 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
5 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
1 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
2 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
3 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
4 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
5 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
Чтобы не заразиться
Брюс Бевен в скором времени, говорит его жена, хочет отправиться в Америку. Так как ему уже 78 лет, он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом. Все-таки лететь почти сутки и с пересадками.
"Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует – в журнале "Ланцет" (британский медицинский журнал The Lancet – ред.) статья была", - отметила Смекалова.
К тому же, рассказывает женщина, она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо.
"Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать", - добавила Смекалова.