https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597693635.html

Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму

Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму

Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:46

2021-02-16T14:46

2021-02-16T15:35

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евпатория

сша

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник V" и как чувствует себя после прививки, РИА Новости рассказала его супруга Татьяна Смекалова.Ранее сообщалось, что гражданин США Брюс Уотс Бевен привился во вторник от коронавируса вакциной "Спутник V" в поликлинике в Евпатории.Пандемия нарушила планыТатьяну Смекалову и Брюса Бевена из Вирджинии вместе свела любовь к археологии, женаты они уже 10 лет. Татьяна Николаевна работает в Крымском федеральном университете заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма. А муж, по ее словам, активно участвует в научных исследованиях."Специальность Брюса - геофизика в археологии. Мы круглый год работаем и в поле, и книги пишем. Исследуем различные археологические памятники - античности, более раннего железного века, средневековые. Занимаемся их поиском, для этого иногда не нужны раскопки. Мы применяем неразрушающие памятник методы", - рассказывает Смекалова.По ее словам, муж всегда приезжал в Россию по туристической визе: жил полгода в Крыму, а затем возвращался в США и снова приезжал. Но из-за пандемии коронавируса Брюс не был на родине больше года.Чтобы не заразитьсяБрюс Бевен в скором времени, говорит его жена, хочет отправиться в Америку. Так как ему уже 78 лет, он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом. Все-таки лететь почти сутки и с пересадками."Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует – в журнале "Ланцет" (британский медицинский журнал The Lancet – ред.) статья была", - отметила Смекалова.К тому же, рассказывает женщина, она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо."Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать", - добавила Смекалова.

евпатория

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евпатория, сша