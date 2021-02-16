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Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму
Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму
Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:46
2021-02-16T15:35
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евпатория
сша
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник V" и как чувствует себя после прививки, РИА Новости рассказала его супруга Татьяна Смекалова.Ранее сообщалось, что гражданин США Брюс Уотс Бевен привился во вторник от коронавируса вакциной "Спутник V" в поликлинике в Евпатории.Пандемия нарушила планыТатьяну Смекалову и Брюса Бевена из Вирджинии вместе свела любовь к археологии, женаты они уже 10 лет. Татьяна Николаевна работает в Крымском федеральном университете заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма. А муж, по ее словам, активно участвует в научных исследованиях."Специальность Брюса - геофизика в археологии. Мы круглый год работаем и в поле, и книги пишем. Исследуем различные археологические памятники - античности, более раннего железного века, средневековые. Занимаемся их поиском, для этого иногда не нужны раскопки. Мы применяем неразрушающие памятник методы", - рассказывает Смекалова.По ее словам, муж всегда приезжал в Россию по туристической визе: жил полгода в Крыму, а затем возвращался в США и снова приезжал. Но из-за пандемии коронавируса Брюс не был на родине больше года.Чтобы не заразитьсяБрюс Бевен в скором времени, говорит его жена, хочет отправиться в Америку. Так как ему уже 78 лет, он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом. Все-таки лететь почти сутки и с пересадками."Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует – в журнале "Ланцет" (британский медицинский журнал The Lancet – ред.) статья была", - отметила Смекалова.К тому же, рассказывает женщина, она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо."Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать", - добавила Смекалова.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евпатория, сша

Американец рассказал, почему привился вакциной "Спутник V" в Крыму

14:46 16.02.2021 (обновлено: 15:35 16.02.2021)
 
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму, который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 "Спутник V" и как чувствует себя после прививки, РИА Новости рассказала его супруга Татьяна Смекалова.
Ранее сообщалось, что гражданин США Брюс Уотс Бевен привился во вторник от коронавируса вакциной "Спутник V" в поликлинике в Евпатории.

Пандемия нарушила планы

Татьяну Смекалову и Брюса Бевена из Вирджинии вместе свела любовь к археологии, женаты они уже 10 лет. Татьяна Николаевна работает в Крымском федеральном университете заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма. А муж, по ее словам, активно участвует в научных исследованиях.
"Специальность Брюса - геофизика в археологии. Мы круглый год работаем и в поле, и книги пишем. Исследуем различные археологические памятники - античности, более раннего железного века, средневековые. Занимаемся их поиском, для этого иногда не нужны раскопки. Мы применяем неразрушающие памятник методы", - рассказывает Смекалова.
По ее словам, муж всегда приезжал в Россию по туристической визе: жил полгода в Крыму, а затем возвращался в США и снова приезжал. Но из-за пандемии коронавируса Брюс не был на родине больше года.
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V
1 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V
2 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V
3 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V
4 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав СергиенкоГражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом Спутник V
5 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
1 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
2 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
3 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
4 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко
5 из 5
Гражданин США Брюс Уотс Бевен в пункте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V"
© Фото : РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко

Чтобы не заразиться

Брюс Бевен в скором времени, говорит его жена, хочет отправиться в Америку. Так как ему уже 78 лет, он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом. Все-таки лететь почти сутки и с пересадками.
"Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует – в журнале "Ланцет" (британский медицинский журнал The Lancet – ред.) статья была", - отметила Смекалова.
К тому же, рассказывает женщина, она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо.
"Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать", - добавила Смекалова.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвпаторияСША
 
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