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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597671882.html
В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"
В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"
Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:04
2021-02-16T13:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
того
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава МИД западнофриканской страны Робер Дюссэ.Ранее тоголезский министр сообщил, что Того ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении вакцины от коронавируса "Спутник V".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, того, в мире

В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"

13:04 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава МИД западнофриканской страны Робер Дюссэ.
"Того очень заинтересована в вашей вакцине "Спутник V". Мы очень рады, что сегодня в мире она признана одной из лучших. Мы бы хотели приобрести эту вакцину, и мы рассчитываем на сотрудничество в этой сфере", - сказал Дюссэ перед переговорами с российским коллегой Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге.
Ранее тоголезский министр сообщил, что Того ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении вакцины от коронавируса "Спутник V".
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТогоВ мире
 
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