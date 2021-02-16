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В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"
В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"
Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:04
2021-02-16T13:04
2021-02-16T13:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава МИД западнофриканской страны Робер Дюссэ.Ранее тоголезский министр сообщил, что Того ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении вакцины от коронавируса "Спутник V".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, того, в мире