https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597671882.html

В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"

В Того заявили об интересе к российской вакцине "Спутник V"

Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:04

2021-02-16T13:04

2021-02-16T13:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

того

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Республика Того очень заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID "Спутник V", рассчитывает продолжить сотрудничество в этой сфере, заявил глава МИД западнофриканской страны Робер Дюссэ.Ранее тоголезский министр сообщил, что Того ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении вакцины от коронавируса "Спутник V".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах, в том числе в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне.

россия

того

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, того, в мире