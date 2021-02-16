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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597654233.html
Источник: власти Сан-Марино намерены использовать вакцину "Спутник V"
Источник: власти Сан-Марино намерены использовать вакцину "Спутник V"
Власти находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:39
2021-02-16T11:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сан-марино
в мире
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РИМ, 16 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину "Спутник V", стало известно РИА Новости из информированных парламентских источников этого небольшого государства.Решение о применении препарата "Спутник V" для вакцинации населения Сан-Марино должен в ближайшее время принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сан-марино, в мире

Источник: власти Сан-Марино намерены использовать вакцину "Спутник V"

11:39 16.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
РИМ, 16 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину "Спутник V", стало известно РИА Новости из информированных парламентских источников этого небольшого государства.
Решение о применении препарата "Спутник V" для вакцинации населения Сан-Марино должен в ближайшее время принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сан-МариноВ мире
 
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