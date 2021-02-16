https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597654233.html

Источник: власти Сан-Марино намерены использовать вакцину "Спутник V"

Источник: власти Сан-Марино намерены использовать вакцину "Спутник V"

Власти находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:39

2021-02-16T11:39

2021-02-16T11:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сан-марино

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg

РИМ, 16 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину "Спутник V", стало известно РИА Новости из информированных парламентских источников этого небольшого государства.Решение о применении препарата "Спутник V" для вакцинации населения Сан-Марино должен в ближайшее время принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

сан-марино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сан-марино, в мире