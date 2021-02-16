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В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь
В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь
Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:26
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об инциденте сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Пациент почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры приехали как раз к тому времени, когда у него наступила первая клиническая смерть. Еще дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, но врачам удавалось его реанимировать.Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе."Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — говорится в сообщении.Сейчас мужчина идет на поправку.
https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html
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россия, здоровье - общество, москва

В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

19:26 16.02.2021 (обновлено: 22:03 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об инциденте сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.
Пациент почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры приехали как раз к тому времени, когда у него наступила первая клиническая смерть. Еще дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, но врачам удавалось его реанимировать.
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Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе.
"Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина идет на поправку.
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