https://ria.ru/20210216/spasenie-1597748850.html
В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь
В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь
Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:26
2021-02-16T19:26
2021-02-16T22:03
хорошие новости
россия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об инциденте сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Пациент почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры приехали как раз к тому времени, когда у него наступила первая клиническая смерть. Еще дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, но врачам удавалось его реанимировать.Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе."Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — говорится в сообщении.Сейчас мужчина идет на поправку.
https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html
https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, москва