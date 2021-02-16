https://ria.ru/20210216/spasenie-1597748850.html

В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:26

2021-02-16T19:26

2021-02-16T22:03

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь, причем три из них он пережил еще до попадания в больницу. Об инциденте сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.Пациент почувствовал сильную боль в области сердца и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры приехали как раз к тому времени, когда у него наступила первая клиническая смерть. Еще дважды его сердце останавливалось по дороге в больницу, но врачам удавалось его реанимировать.Четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе."Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент", — говорится в сообщении.Сейчас мужчина идет на поправку.

https://ria.ru/20210216/spasateli-1597734258.html

https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html

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россия, здоровье - общество, москва