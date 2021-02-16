Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере
19:52 16.02.2021 (обновлено: 21:09 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма, сообщил РБК.
Так, Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", в частности, заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.
15 февраля, 18:17Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse
В ответ на появившуюся критику Соловьев написал в Telegram-канале, что обвинения в его адрес построены на подтасовывании и вырывании слов из контекста. Он посоветовал критикам посмотреть полный фрагмент выпуска программы.
На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.
12 ноября 2019, 11:57На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева