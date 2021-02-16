https://ria.ru/20210216/solovev-1597752467.html

Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере

Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:52

2021-02-16T19:52

2021-02-16T21:09

владимир соловьев (телеведущий)

валерий рашкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_901f5b56445b47029b15460f2dc19b88.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма, сообщил РБК. Так, Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", в частности, заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.В ответ на появившуюся критику Соловьев написал в Telegram-канале, что обвинения в его адрес построены на подтасовывании и вырывании слов из контекста. Он посоветовал критикам посмотреть полный фрагмент выпуска программы.На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20210215/solovev-1597582057.html

https://ria.ru/20191112/1560838917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), валерий рашкин, общество