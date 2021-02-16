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https://ria.ru/20210216/solovev-1597752467.html
Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере
Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:52
2021-02-16T21:09
владимир соловьев (телеведущий)
валерий рашкин
общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма, сообщил РБК. Так, Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", в частности, заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.В ответ на появившуюся критику Соловьев написал в Telegram-канале, что обвинения в его адрес построены на подтасовывании и вырывании слов из контекста. Он посоветовал критикам посмотреть полный фрагмент выпуска программы.На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20210215/solovev-1597582057.html
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владимир соловьев (телеведущий), валерий рашкин, общество

Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере

19:52 16.02.2021 (обновлено: 21:09 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма, сообщил РБК.
Так, Соловьев в эфире телеканала "Россия 1", в частности, заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
15 февраля, 18:17
Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse
В ответ на появившуюся критику Соловьев написал в Telegram-канале, что обвинения в его адрес построены на подтасовывании и вырывании слов из контекста. Он посоветовал критикам посмотреть полный фрагмент выпуска программы.
На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. За отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2019
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Владимир Соловьев (телеведущий)Валерий РашкинОбщество
 
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