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Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом
Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:21
2021-02-16T11:49
культура
новости культуры
малый театр
коронавирус в россии
юрий соломин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля, пока не стоит. "Это будет решать Юрий Мефодьевич", — заключила директор театра.Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей, а с 1988 года стал художественным руководителем.В 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзную славу актеру принесла роль в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства". Кроме того, на счету Соломина роли в таких картинах, как "Дерсу Узала", "Летучая мышь", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и многих других.
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новости культуры, малый театр, коронавирус в россии, юрий соломин

Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

10:21 16.02.2021 (обновлено: 11:49 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", — сказала она.

По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля, пока не стоит. "Это будет решать Юрий Мефодьевич", — заключила директор театра.
Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей, а с 1988 года стал художественным руководителем.
В 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзную славу актеру принесла роль в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства". Кроме того, на счету Соломина роли в таких картинах, как "Дерсу Узала", "Летучая мышь", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и многих других.
К юбилею Адъютанта его Превосходительства - Юрия Соломина - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня 2020, 12:33Мастера
К юбилею Адъютанта его Превосходительства — Юрия СоломинаВосемнадцатого июня отметил свой юбилей народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин. О своих театральных работах и ролях в кино, а также о том, что он подарил королеве Елизавете II во время ее визита в Малый театр, в эфире радио Sputnik рассказывает сам юбиляр.
 
КультураНовости культурыМалый театрКоронавирус в РоссииЮрий Соломин
 
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