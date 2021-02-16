Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом
10:21 16.02.2021 (обновлено: 11:49 16.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", — сказала она.
По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля, пока не стоит. "Это будет решать Юрий Мефодьевич", — заключила директор театра.
Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей, а с 1988 года стал художественным руководителем.
В 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзную славу актеру принесла роль в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства". Кроме того, на счету Соломина роли в таких картинах, как "Дерсу Узала", "Летучая мышь", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и многих других.
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