https://ria.ru/20210216/solomin-1597638952.html

Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:21

2021-02-16T10:21

2021-02-16T11:49

культура

новости культуры

малый театр

коронавирус в россии

юрий соломин

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля, пока не стоит. "Это будет решать Юрий Мефодьевич", — заключила директор театра.Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей, а с 1988 года стал художественным руководителем.В 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Бессонная ночь". Всесоюзную славу актеру принесла роль в телевизионном фильме "Адъютант его превосходительства". Кроме того, на счету Соломина роли в таких картинах, как "Дерсу Узала", "Летучая мышь", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573256129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, малый театр, коронавирус в россии, юрий соломин