https://ria.ru/20210216/sobaki-1597721371.html

Полиция проводит проверку после гибели бездомных собак в Сочи

Полиция проводит проверку после гибели бездомных собак в Сочи

Полицейские Сочи проводят проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак в городе, сообщает пресс-служба сочинского УВД. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:58

2021-02-16T16:58

2021-02-16T16:59

сочи

происшествия

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СОЧИ, 16 фев - РИА Новости. Полицейские Сочи проводят проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак в городе, сообщает пресс-служба сочинского УВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены две умирающие собаки на одной из городских улиц. Пользователи социальных сетей предположили, что животных могли намеренно отравить.По словам правоохранителей, в настоящий момент идет изучение записей с камер уличного наблюдения, опрашиваются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/sobaka-1597277226.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия