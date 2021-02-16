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Полиция проводит проверку после гибели бездомных собак в Сочи
Полиция проводит проверку после гибели бездомных собак в Сочи
Полицейские Сочи проводят проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак в городе, сообщает пресс-служба сочинского УВД. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:58
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сочи
происшествия
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СОЧИ, 16 фев - РИА Новости. Полицейские Сочи проводят проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак в городе, сообщает пресс-служба сочинского УВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены две умирающие собаки на одной из городских улиц. Пользователи социальных сетей предположили, что животных могли намеренно отравить.По словам правоохранителей, в настоящий момент идет изучение записей с камер уличного наблюдения, опрашиваются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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сочи, происшествия

Полиция проводит проверку после гибели бездомных собак в Сочи

16:58 16.02.2021 (обновлено: 16:59 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 фев - РИА Новости. Полицейские Сочи проводят проверку по факту сообщений о предполагаемом отравлении собак в городе, сообщает пресс-служба сочинского УВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены две умирающие собаки на одной из городских улиц. Пользователи социальных сетей предположили, что животных могли намеренно отравить.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет сотрудниками УВД по городу Сочи в социальных сетях выявлены публикации, в которых авторы отмечают, что на территории Адлерского района Сочи, предположительно, происходит отравление собак. Материал по данным публикациям зарегистрирован в сочинской полиции, назначено проведение проверки", - сообщили в ведомстве.
По словам правоохранителей, в настоящий момент идет изучение записей с камер уличного наблюдения, опрашиваются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
 
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