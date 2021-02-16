https://ria.ru/20210216/sneg-1597728556.html

Эксперт рассказал, как заставить коммунальщиков чистить дорогу от снега

Эксперт рассказал, как заставить коммунальщиков чистить дорогу от снега

Председатель координационного совета "Народный контроль ЖКХ" Роман Казаков рассказал в интервью ТВК, как добиться от жилищной компании регулярной уборки дороги... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:33

2021-02-16T17:33

2021-02-16T17:33

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель координационного совета "Народный контроль ЖКХ" Роман Казаков рассказал в интервью ТВК, как добиться от жилищной компании регулярной уборки дороги от снега у многоквартирного дома.Таким образом, у жилищной компании появляются законные основания для найма спецтехники и рабочих.Специалист отметил, что в конкретных случаях текущих нарушений можно обратиться в Службу строительного надзора, которая проводит проверки и выдает акты административного предписания. В случае их невыполнения управляющую компанию могут привлечь к ответственности.

https://realty.ria.ru/20210216/sneg-1597641722.html

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2021

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общество