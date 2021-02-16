Эксперт рассказал, как заставить коммунальщиков чистить дорогу от снега
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы чистит от снега улицу в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель координационного совета "Народный контроль ЖКХ" Роман Казаков рассказал в интервью ТВК, как добиться от жилищной компании регулярной уборки дороги от снега у многоквартирного дома.
"По умолчанию нигде не прописано, что управляющая компания обязана дорогу чистить прямо до асфальта. Необходимо внести этот пункт в договор и предусмотреть какое-то финансирование. Когда это не предусмотрено, но имеется какой-то остаток денежных средств по жилищным услугам, этот вопрос решается на общем собрании или советом дома. Он принимает решение, оформляет протокол, передает управляющей компании", - рассказал эксперт.
Таким образом, у жилищной компании появляются законные основания для найма спецтехники и рабочих.
Специалист отметил, что в конкретных случаях текущих нарушений можно обратиться в Службу строительного надзора, которая проводит проверки и выдает акты административного предписания. В случае их невыполнения управляющую компанию могут привлечь к ответственности.