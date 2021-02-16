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Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, санкции... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:07
2021-02-16T14:07
россия
олег мельниченко
василий пискарев
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только СМИ.Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.Согласно проекту, распространение в СМИ и в сообщениях СМИ в интернете информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией).Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.При этом законопроект увеличит штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, олег мельниченко, василий пискарев, госдума рф, андрей климов, общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов

14:07 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только СМИ.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
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Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.
Согласно проекту, распространение в СМИ и в сообщениях СМИ в интернете информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией).
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Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.
При этом законопроект увеличит штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.
Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.
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